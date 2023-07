UE jest solidarna? Poseł PO podaje przykład: Mamy roaming

Unia Europejska jest solidarna – podkreślał w Polskim Radiu poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann odnosząc się do kontrowersyjnego paktu migracyjnego. Jako przykład takiej solidarności parlamentarzysta podał... roaming.

Na stwierdzenie posła PO, że UE jest solidarna, prowadzący audycję w Programie Pierwszym Polskiego Radia dziennikarz zapytał: „Od kiedy?”.

I zastanawiał się, czy UE była solidarna, kiedy Niemcy budowali z Rosjanami Nord Stream 2 albo kiedy chodziło o prawa pracowników delegowanych; wówczas Francuzi – mówił – nie czuli żadnej solidarności.

Solidarność unijna? Neumann podaje przykład



Neumann odparł, że „są setki przykładów współpracy w UE, dzięki której Polacy zyskują”. – Ja nie mówię tylko o środkach (pieniądzach – red.), bo to jest najprostsza rzecz, najbardziej policzalna – dodał.

Podał też nietypowy przykład tej solidarności. – Mamy telefony tu położone. Wie pan, że dzięki unijnej solidarności mamy roaming w całej UE? Na każdym kroku takie rzeczy widzimy. Nie obrzydzajcie ludziom UE, bo dzięki Unii Polska staje się bogatsza i silniejsza – oznajmił.

Ministrowie spraw wewnętrznych państw UE przyjęli stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy regulacji migracyjnych w Unii. Stanowisko to będzie podstawą negocjacji prezydencji Rady z Parlamentem Europejskim. Polska i Węgry głosowały przeciwko poparciu tzw. paktu migracyjnego.

Pakt migracyjny





Pakt zawiera m.in. system „obowiązkowej solidarności”. Polega to na tym, że choć „żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji”, to „ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy”.

Liczbę tę ustalono na 30 tys. „Minimalna roczna liczba wkładów finansowych zostanie ustalona na 20 tys. euro na relokację. Liczby te można w razie potrzeby zwiększyć, a sytuacje, w których nie przewiduje się potrzeby solidarności w danym roku, również zostaną wzięte pod uwagę” – czytamy w komunikacie Rady UE.





Oznacza to de facto, jak tłumaczył wysokiej rangi dyplomata unijny, który uczestniczył w negocjacjach, wybór między relokacją migrantów a ekwiwalentem finansowym w przypadku braku chęci ich przyjęcia.

W połowie czerwca Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów, która zobowiązuje rząd do stanowczego sprzeciwu wobec propozycji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył w Sejmie, że kwestia relokacji migrantów w Unii Europejskiej musi być przedmiotem referendum.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że podczas najbliższego szczytu UE Polska będzie podtrzymywać swoje stanowisko, że nie ma zgody Polski na mechanizm przymusowej relokacji migrantów.