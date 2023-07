Euro nie było tak tanie od prawie trzech lat. Sprawdź notowania innych walut

Kurs euro spadł we wtorek przed południem do najniższego poziomu od niemal trzech lat. Polska waluta umacnia się także wobec franka szwajcarskiego, choć traci nieznacznie do dolara. Narodowy Bank Polski opublikował nowe dane o bieżących średnich kursach – sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić także za inne waluty.

Krótko przed południem za euro trzeba było płacić 4,4104 zł – tym samem unijna waluta spadła do najniższego poziomu od września 2020 roku. Później jej notowania nieco odbiły, przekraczając 4,42 zł.





W południe Narodowy Bank Polski opublikował tabelę średnich kursów krajowej waluty w stosunku do walut obcych:

Kurs euro (EUR) 4.07.2023:





• Kurs euro we wtorek 4 lipca przez NBP wynosi: 4,4273 zł.

Kurs dolara (USD) 4.07.2023:





• Kurs dolara we wtorek 4 lipca przez NBP wynosi: 4,0636 zł.

Kurs funta szterlinga (GBP) 4.07.2023:





• Kurs funta szterlinga we wtorek 4 lipca przez NBP wynosi: 5,1588 zł.

Kurs franka szwajcarskiego (CHF) 4.07.2023:





• Kurs franka szwajcarskiego we wtorek 4 lipca przez NBP wynosi: 4,5359 zł.

Pozostałe kursy walut we wtorek 4.07.2023:

• Kurs hrywny ukraińskiej (UAH) wynosi 0,1100 zł

• Kurs korony szwedzkiej (SEK) wynosi 0,3749 zł

• Kurs korony norweskiej (NOK) wynosi 0,3804 zł

• Kurs korony czeskiej (CZK) wynosi 0,1865 zł.





