Nowy gatunek komarów znaleziony w Finlandii

W Finlandii zidentyfikowano nowy gatunek komara, Culex modestus, który występuje na południu Europy i uczestniczy w przenoszeniu wirusa Zachodniego Nilu. Zdaniem ekspertów w Finlandii choroba ta raczej się nie pojawi.

W położonej blisko morza części miasta Pori odkryto gatunek komara nienotowany w tym kraju. Tym samym Culex modestus stał się 44 gatunkiem komara odnotowanym w Finlandii.





Zarazem kraj ten jest najdalej na północ wysuniętym miejscem, gdzie go zaobserwowano. Dotychczas rekordowo wysuniętym na północ obszarem był okręg należący do Petersburga (Rosja) i Skåne (Szwecja).





Nowy gatunek komara





Autorka odkrycia Lorna Culverwell z Wydziału Wirusologii na Uniwersytecie Helsińskim natrafiła na nowy gatunek komara, badając próbki tych owadów, odłowione latem 2022 r. w rejonie przybrzeżnym. W próbce zidentyfikowała samca, którego zidentyfikowano m.in. na podstawie analiz DNA.





Culverwell ocenia, że choć „znaleziono tylko jeden okaz – jest mało realne, by tylko jeden osobnik tego gatunku był obecny w Finlandii”.





Podkreśla ona, że odkrycie to jest istotne dla wiedzy nt. gatunków komarów w Finlandii. Dotychczasowa znajomość różnych gatunków i sposobu ich rozprzestrzenienia pozwala lepiej zrozumieć, jakie patogeny (wirusy lub pasożyty) mogą się pojawiać obecnie lub w przyszłości na terenie tego północnego kraju.

Wiadomo, że na południu Europy Culex modestus bierze udział w przenoszeniu wirusa Zachodniego Nilu pomiędzy ptakami a ludźmi albo ptakami i końmi. Wirus ten wywołuje chorobę zwaną gorączką Zachodniego Nilu.





W większości przypadków powoduje on łagodne infekcje, z objawami takimi jak gorączka, ból głowy i mięśni. Czasami mogą się pojawić objawy neurologiczne. Wirusa Zachodniego Nilu nie stwierdzono dotychczas w Finlandii.





„Odkrycie uzmysławia, że trzeba uważać"





„Finowie nie powinni się niepokoić o odkrycie tego komara. Do tej pory w naszym kraju nie odnotowano infekcji u ludzi albo koni. Ale to odkrycie uzmysławia, że trzeba uważać, jakie mamy gatunki” – mówi Culverwell.





Kilka gatunków komarowatych z rodzaju Culex (np. Culex pipiens i Culex modestus) odpowiada za utrzymywanie się wirusa Zachodniego Nilu w populacjach ptaków. Aby wirus przeniósł się na człowieka, komar musi najpierw ukąsić zakażonego ptaka, później odczekać kilka dni (aż wirus wniknie do jego śliny), a następnie ukłuć człowieka.





Czasami komary „dziedziczą” wirusa od zakażonych samic, które składają zakażone jaja.

„Przeniesienie wirusa na ludzi albo konie jest obecnie bardzo mało prawdopodobne. Aby doszło do zamknięcia cyklu wirusa, potrzebnych jest kilka gatunków organizmów. Przede wszystkim wirus Zachodniego Nilu musiałby być obecny w organizmach ptaków żyjących w Finlandii lub tu migrujących. A tego dotychczas nie stwierdzono” – mówi Culverwell.





„Po drugie, mamy tylko jeden okaz komara Culex modestus, z jednego miejsca w całej Finlandii. Do tego by doszło do transmisji choroby, potrzebne byłyby wielkie liczby komarów, z których część mogłaby natrafić na zakażone ptaki, a potem przetrwać i w kilka dni później ukąsić ludzi albo konie” – wyjaśnia badaczka.





W trakcie badań prowadzonych od 2012 r., zbierając próbki owadów w różnych okolicach Finlandii, Culverwell zgromadziła ponad 111 tysięcy komarów. Według niej potrzeba kolejnych badań populacji ptaków i komarów, aby ocenić krótko- i długoterminowe konsekwencje odkrycia.





„Zmiany klimatu na długą metę zmienią prawdopodobnie liczbę gatunków komarów. Niektóre wymrą, ale w miarę ocieplania się klimatu i panowania coraz łagodniejszych zim wzrośnie ryzyko inwazji do Finlandii innych gatunków, z obszarów położonych dalej na południe. Kilka gatunków z południa Europy potrafi przenosić inne patogeny, wywołujące choroby, których jeszcze nie stwierdzono w Finlandii. Badania są potrzebne, żeby oceniać, jakie patogeny są obecne – i gdzie, i czy są one realnym, czy potencjalnym zagrożeniem zdrowia ludzi i zwierząt” – mówi badaczka.