Europosłanka KO o zamieszkach we Francji: Jak u nas 11 listopada [WIDEO]

To jest fałszywe porównanie: Francja pełna zamętu z powodu imigrantów i Polska taka miła, ciepła i łagodna – protestuje europosłanka Koalicji Obywatelskiej Janina Ochojska. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski porównała brutalne protesty we francuskich metropoliach do... marszu niepodległości w Warszawie. Skarciła też Donalda Tuska za spot ws. migrantów.

W piątek premier Mateusz Morawiecki opublikował spot dot. protestów we Francji. W nagraniu zestawiono obrazki z zamieszek we francuskich metropoliach – niszczone budynki, płonące samochody, rabowane sklepy z ulicami spokojnych polskich miast.

„Nasz plan to Europa Bezpiecznych Granic – bezpieczeństwo i porządek publiczny – to są wartości, od których wszystko inne się zaczyna” – podkreślił Morawiecki.

„Polska taka miła – to fałsz”

Nagranie nie podoba się europosłance Koalicji Obywatelskiej Janinie Ochojskiej. We wtorek w wywiadzie dla Wirtualnej Polski stwierdziła: „To jest porównanie fałszywe – Francja pełna zamętu z powodu imigrantów i Polska taka miła, ciepła i łagodna”.





Jej zdaniem polski premier wykorzystuje francuskie niepokoje społeczne do prowadzenia krajowej polityki. – Nie można przypisać tych zniszczeń migrantom – przekonywała.

– Takie obrazy w Polsce to widziałam podczas manifestacji w dniu niepodległości, manifestacji grup prawicowych. (…) Ja mówię o kolorach: czerwony dym, te petardy, które tam wybuchały – powiedziała.

Ochojska bardzo nie chciała skrytykować Tuska

Europosłankę zapytano, czy nie razi jej w takim razie spot Donalda Tuska, który – ku zaskoczeniu nawet przychylnych mu komentatorów – straszy Polaków nielegalnymi imigrantami z krajów muzułmańskich.

Czytaj więcej: „Czy to jeszcze Tusk?”. Internetowe reakcje na filmik lidera PO

Początkowo Ochojska bardzo ostrożnie dobierała słowa i tłumaczyła, że ona ten spot odebrała „zupełnie inaczej”, wyłącznie jako odwołanie się do słów polityków PiS.

– Szczerze, wolałabym, by w inny sposób Donald Tusk mówił o migrantach. Wszyscy politycy powinni przejść kurs dot. migracji, by sobie uświadomili czym ona jest. (…) Spot o migrantach powinien wyglądać zupełnie inaczej. Powinien pokazać, że migranci pracują, płacą podatki – jak w Niemczech – powiedziała.

Europosłanka KO: Nie wierzę, że Tusk jest islamofobem

W wywiadzie przytoczono oświadczenie fundacji Ocalenie (organizacji, która regularnie pomaga migrantom przekraczać polsko-białoruską granicę), w którym aktywiści zarzucają Tuskowi, że ten „przyłączył się do wyścigu prawicowych polityków o to, kto najskuteczniej wzbudzi wśród Polek i Polaków strach przed osobami migrującymi i wyznającymi islam”.

Ochojska przyznaje, że podziela to stanowisko fundacji Ocalenie. Jest jednak pewne „ale”.

– Chociaż, szczerze, staram się też dostrzegać jakieś pozytywne cechy u ludzi i nie wierzę w to, że Donald Tusk jest islamofobem, że też chce grać na migracjach. Myślę, że to (nagranie – red.) było niezręczne. Taką mam nadzieję i chcę wierzyć w dobre intencje. Nie dostrzegam dobrych intencji w wypowiedziach premiera Morawieckiego. Taka wypowiedź premiera Tuska jest po raz pierwszy i mam nadzieję, że ostatni – podsumowała europosłanka KO.

Zobacz także – Ochojska o ataku imigrantów: Mogli stracić nerwy, a kamieni było niewiele