Reprezentant Polski wróci do Rosji? Szokujące doniesienia

Wydawało się, że Sebastian Szymański co najmniej jeszcze jeden sezon spędzi w Feyenoordzie Rotterdam. Wypożyczony z Dynamo Moskwa zawodnik może jednak lada moment wrócić do Rosji. Wszystko przez wygórowane oczekiwania finansowe.

„Przedstawiciele Szymańskiego zażądali podwyżki pensji dla piłkarza. Chcą, żeby Polak zarabiał dwa miliony euro netto rocznie. Te dodatkowe wymagania spadły na klub jak grom z jasnego nieba” – czytamy na stronie 1908.nl, nieoficjalnej witrynie klubowej.





Szymański to jeden z najważniejszych graczy zespołu, który w zeszłym sezonie sięgnął po mistrzostwo Holandii. Wypożyczony z Dynama Moskwa Polak rozegrał 40 meczów, w których strzelił 10 goli i zaliczył 7 asyst.





Na początku maja portal 1908.nl informował, że 24-krotny reprezentant Polski porozumiał się z Feyenoordem w sprawie pozostania w klubie na przyszły sezon. Do dogrania zostały formalności z klubem matką, czyli Dynamem, bo to z zespołem z Moskwy Szymański podpisał kontrakt aż do 2026 roku. Sprawy jednak się skomplikowały.

Jeśli Szymański nie znajdzie porozumienia, będzie musiał wrócić do Rosji i grać w tamtejszej lidze lub liczyć na kolejne wypożyczenie.





W taki rozwój wypadków nie wierzą nawet sami Holendrzy, którzy widzą, że Polak (lub jego sztab) chce ugrać w tej sprawie dla siebie jak najwięcej. We wtorek piłkarze wracają z urlopów i jeszcze w tym tygodniu rozpoczynają przygotowania do Ligi Mistrzów. W Moskwie słynnego hymnu Szymański nie usłyszy.