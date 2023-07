Kolejna tragedia na greckiej wyspie. Znaleziono ciała dwóch nastolatków

Grecka policja prowadzi śledztwo w sprawie śmierci dwóch irlandzkich nastolatków. Do tragedii doszło na wyspie Ios na Morzu Egejskim – podaje „Guardian”. Ciała 18-latków znaleziono w różnych częściach wyspy, ale obaj uczęszczali do tej samej klasy i brali udział we wspólnej wycieczce szkolnej. Śledczy zaplanowali sekcje zwłok, które mają wyjaśnić okoliczności śmierci.

„Mamy złamane serca” – mówi Tim Kelleher, dyrektor St Michael's College, katolickiej szkoły dla chłopców, w której kilka tygodni wcześniej nastolatkowie zdawali egzaminy końcowe.

69-osobowa wycieczka pojawiła się na Cykladach, archipelagu znajdującym się u południowo-wschodnich wybrzeży Grecji, by świętować zakończenie szkoły. Pierwsze niepokojące informacje pojawiły się w sobotę wieczorem, gdy grupa zaniepokojonych uczniów poinformowała o zaginięciu kolegi, 18-letniego Andrew O'Donnella.





Chwilę później w zamieszaniu związanym z poszukiwaniami zniknął również jego rówieśnik Max Wall.

„To przypomina starożytną grecką tragedię”





Ciała nastolatków znaleziono w różnych częściach wyspy Ios. Pierwszy z nich został znaleziony na ścieżce między portem a miastem; wiele wskazuje na to, że spadł ze skał. Zwłoki drugiego były blisko miejsca, w którym widziano go po raz ostatni.

„The Guardian” relacjonuje, powołując się na uczestników wycieczki, że Wall źle zniósł informację o zniknięciu kolegi. Nastolatek miał też problemy z sercem. „Wall załamał się, gdy usłyszał, co się stało. Wszyscy mówią, że ten incydent przypomina starożytną grecką tragedię. Cała wyspa jest w szoku” – mówi jeden z rozmówców.

Według greckich mediów na imprezie nastolatków nie brakowało alkoholu. W poniedziałek lokalne władze ogłosiły, że ciała młodych Irlandczyków zostaną przetransportowane do portowego miasta Pireus w pobliżu Aten w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.

