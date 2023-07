Atak nożownika w Hiszpanii. Media: To migrant z Afryki

Zmarła 61-letnia kobieta zaatakowana nożem w centrum Madrytu. Napastnik, którym według hiszpańskich mediów jest migrant z Afryki Północnej, przebywa na wolności.

Do tego ataku doszło w poniedziałek w sklepie odzieżowym na placu Tirso de Molina w centrum hiszpańskiej stolicy.

Kiedy na miejsce przyjechała policja, kobieta, właścicielka sklepu, obficie krwawiła. Mimo prowadzonej przez ratowników reanimacji 61-latka zmarła. Miała kilka ran kłutych brzucha.

Policjanci do tej pory nie zatrzymali sprawcy ani nie znaleźli narzędzia zbrodni. Motywem sprawcy był prawdopodobnie atak na tle rabunkowym.

Dziennik „El Mundo” poinformował powołując się na świadków ataku, że sprawcą zabójstwa jest migrant pochodzenia marokańskiego.

– Byłem w pobliskim barze i powiedzieli, że Marokańczyk wszedł do sklepu, aby go okraść. Kobieta nie chciała mu na to pozwolić, a on ją dźgnął – mówi jeden ze świadków. Źródła policyjne gazety potwierdzają, że nożownik miał „arabską fizjonomię”.