Policja zatrzymała zawodnika MMA i pseudokibiców za narkotyki

Śląscy policjanci rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmująca się wytwarzaniem i sprzedażą narkotyków. W ostatnim czasie na polecenie sosnowieckiej prokuratury zatrzymali cztery kolejne osoby, przy których znaleziono m.in. maczety, kastety, kamizelki kuloodporne, narkotyki oraz gotówkę. Podejrzani są związani ze środowiskiem pseudokibiców GKS Tychy. Wśród ostatnio zatrzymanych jest zawodnik MMA.

Dotychczas w całej sprawie zatrzymano 10 osób, 9 z nich zostało aresztowanych – przekazała prokuratura. Zarówno policjanci, jak i prokuratorzy zaznaczają, że sprawa jest rozwojowa.

„Policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach monitorują i rozpracowują środowisko pseudokibiców. Ich działania mają na celu udaremnianie przestępczej działalności śląskich kiboli. W wyniku pracy śledczych rozpracowano kolejną grupę przestępczą zajmująca się narkobiznesem” – podała we wtorek śląska policja.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, na polecenie której policjanci dokonali zatrzymań. Pod koniec czerwca w skoordynowanej akcji mundurowi wspierani przez policyjnych kontrterrorystów z Katowic weszli jednocześnie do kilku mieszkań na Śląsku. Zatrzymali w sumie czerech mężczyzn w wieku od 26 do 31 lat, w tym zawodnika MMA formacji „Wotore” Szymona N.

Maczety, kastety, kamizelki





„W trakcie przeszukań użytkowanych przez podejrzanych mieszkań, samochodów i garaży zabezpieczono m.in. maczety, kastety, kamizelki kuloodporne, narkotyki oraz gotówkę. W realizacji Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców uczestniczyli także mundurowi z Wydziału Kryminalnego, Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału do Walki z Korupcją z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz kryminalni z komend w Katowicach, Tychach i Jaworznie” – opisali policjanci.

Wśród zatrzymanych jest zawodnik MMA (fot. Policja)

Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, gdzie usłyszeli zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wywarzaniem i obrotem narkotykami m.in. amfetaminą, mefedronem i marihuaną, a także wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków.

Czyny zarzucane podejrzanym są zagrożone karą do 15 lat więzienia. Trzech z nich zostało aresztowanych, czwarty został objęty policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju. Musiał też wpłacić 10 tys. zł poręczenia majątkowego.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski powiedział, że podejrzanym w tej sprawie zarzucono popełnianie przestępstw od 1 stycznia 2021 do 30 stycznia 2023 r., m.in. w Tychach, Sosnowcu i Chorzowie. Dotychczas w ramach prowadzonego śledztwa zatrzymano 10 osób, 9 z nich zostało aresztowanych.





Śledczy zaznaczają, że nadal pracują nad sprawą, określają ją jako rozwojową, planowane są kolejne zatrzymania.