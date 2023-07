W Warszawie mają wyburzyć przedwojenną kamienicę

Społecznicy ze stowarzyszenia „Kamień i co?” chcą uratować przed wyburzeniem przedwojenną kamienicę przy ulicy Grzybowskiej 46. Ma zostać zburzona przy projektowanej przebudowie tej ulicy.

„Złożyliśmy wniosek o wpis do rejestru zabytków nieruchomych kolejnego Wolskiego Ostańca, który w okresie II wojny światowej znajdował się w granicach tzw. małego getta” – poinformowali na Facebooku społecznicy.





Tzw. Wolskie Ostańce należą do unikatowego dziedzictwa. Jego pozostałości wypierane są przez nowe obiekty, które zacierają pierwotny charakter dawnych kwartałów zabudowy.





Zaznaczyli, że kamienica była kiedyś ujęta w gminnej ewidencji zabytków i została z niej wypisana.





„Jako stowarzyszenie staraliśmy się o jej powrót na listę gminnej ewidencji w 2020 r., ale bezskutecznie. Informacja o rozbudowie Grzybowskiej kosztem Ostańca pobudziła nas ponownie do działania. Może tym razem służby konserwatorskie uznają jej wartość historyczną” – dodali.









O planach wyburzenia kamienicy dowiedzieli się z odpowiedzi na interpelację wolskiego radnego Adama Matusika ws. poszerzenia ul. Grzybowskiej. W odpowiedzi pojawiła się informacja, że w projekcie kamienica pod numerem 46 tej ulicy przeznaczona jest do rozbiórki.





Ofiara reprywatyzacji przegrała w sądach. Jest skarga nadzwyczajna





„I nic dziwnego. Wykwaterowana i pozbawiona jakiejkolwiek ochrony prawnej czeka na swój koniec. Z przedwojennych zabudowań pomiędzy dzisiejszą ul. Jana Pawła II a Żelazną, zachowała się tylko ta kamienica. Naszym zdaniem warto ją chronić” – napisali społecznicy.

W interpelacji Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta poinformował, że termin rozpoczęcia robót budowlanych przy przebudowie ulicy Grzybowskiej uzależniony jest od czasu trwania postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz przyznania przez Radę Warszawy dodatkowych środków finansowych na wykonanie robót.





Rzeczniczka prasowa SZRM Agata Choińska-Ostrowska przekazała że zgodnie z przepisami tzw. specustawy drogowej wystąpiono w tej sprawie o opinię do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.





– Opinia została wydana w lipcu 2021 r. Konserwator uznał inwestycję za możliwą do realizacji w przedstawionym kształcie i zakresie – zaznaczyła.





„Magazyn śledczy Anity Gargas”. Kolejna odsłona dzikiej reprywatyzacji





Dodała, że w przypadku nieruchomości przy ul. Grzybowskiej 46, rozwiązania przewidziane w projekcie przebudowy drogi są zbieżne z założeniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.





Rzecznik mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków Andrzej Mizera pytany o wniosek społeczników zaznaczył, że każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. – Na pewno z nim się zapoznamy. Na razie za wcześnie oceniać. Poczekajmy aż zakończy się procedura – dodał.

Grzegorz Niemczyk ze stowarzyszenia „Kamień i co?” wyjaśnił , że kamienica w takiej formie została wybudowana na miejscu zabytkowej, XIX-wiecznej kamienicy.





– Niestety we wrześniu 1939 roku wybuchła wojna i nie została wykończona. Jest wysoka w porównaniu do kamienic z początku XX wieku i pokazuje, jak mogła zmieniać się ulica Grzybowska. Jest kamienicą modernistyczną, co widać na przykładzie okien na klatce. Nie ma może pięknych detali architektonicznych, ale nie wyobrażam sobie, żeby zniknęła. Tym bardziej, że była w małym getcie i jest jedyną, która została po przedwojennej Grzybowskiej na odcinku między Jana Pawła II a Żelazną – powiedział.





W odpowiedzi na interpelację radnego przedstawiono projektowaną przebudowę ulicy Grzybowskiej.





Szczegóły przebudowy





„Projektowana ulica pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Towarową i aleją Jana Pawła II przewidziana została jako dwujezdniowa jednopasowa ze środkową wyspą rozdzielającą przeciwne kierunki ruchu. Ponadto w obrębie skrzyżowań przewidziano wyznaczenie dodatkowych pasów ruchu do relacji skrętnych. Odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami: Karolkową i ul. Towarową przewidziany został jako dwujezdniowy jednopasowy, z dodatkowo wydzielonymi lewoskrętami” – napisał SZRM.