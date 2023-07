Czarzasty o słowach Tuska: Tragedia

Mamy decyzję zarządu partii jednomyślną: będziemy przeciwko referendum ws. migracji – zapowiada lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Polityk odniósł się także do antyimigranckiego nagrania Donalda Tuska. Stwierdził, że szef Platformy Obywatelskiej użył „tragicznego sformułowania”.

Zapowiedziane przez rządzących referendum w sprawie polityki migracyjnej ma się odbyć tego samego dnia co wybory parlamentarne. Podczas najbliższego szczytu UE Polska podtrzyma stanowisko, że nie zgadza się na mechanizm przymusowej relokacji migrantów.

– To wielkie świństwo. To (referendum) jest robione tylko ze względu na wybory – ocenił w TVN24 Włodzimierz Czarzasty. Jego zdaniem to kampanijna zagrywka Prawa i Sprawiedliwości. – Będziemy przeciwko temu referendum; nie będziemy wyjmowali kart, nie będziemy się wstrzymywali – zapowiedział.

Czarzasty: Wszystkich kontrolować na granicy

Przekonywał, że Lewica zamierza dbać o polski rynek pracy i nie zgadza się, by straszyć polskich pracowników, że „przyjedzie ktoś ze wschodu i zachodu”. Wskazywał przy tym, że polska gospodarka potrzebuje migrantów, który zasilą rynek pracy, jednak sama migracja musi być kontrolowana.

– Trzeba powiedzieć jasno i precyzyjnie: każda z osób ma być na granicy, przed wpuszczeniem, sprawdzana: kwalifikacje, życie przed przyjazdem do Polski, wszystkie sprawy związane z zachowaniami tej osoby – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Pytany, czy Tusk swoim ostatnim wystąpieniem „zdradził ideały”, lider Lewicy odparł, że... Lewica nie atakuje opozycji.

– Spotkam się z Tuskiem to zapytam, o co mu chodziło. Tragedia tego sformułowania jest taka, że trzeba się go pytać, co chciał powiedzieć – dodał.

