„Reset” ujawnia tajną notatkę. „Lech Kaczyński spadłby z krzesła”

Notatka szefa departamentu polityki wschodniej MSZ Jarosława Bratkiewicza, najbliższego współpracownika ministra Radosława Sikorskiego, jest rewolucyjna – ocenił współautor programu „Reset” Sławomir Cenckiewicz. Jego zdaniem zrywa ona „z całą tradycją polskiej polityki wschodniej”. Stanowisko Bratkiewicza ws. Rosji, które Sikorski przekazał ówczesnemu premierowi Donaldowi Tuskowi, nie trafiło do prezydenta Lecha Kaczyńskiego. – Gdyby prezydent przeczytał takie coś, to by po prostu spadł z krzesła – powiedział historyk.

W czwartym odcinku programu „Reset” ujawniono notatkę szefa departamentu polityki wschodniej MSZ Jarosława Bratkiewicza z 2008 r. poświęconą polityce Polski wobec Rosji i Ukrainy.

W dokumencie zatytułowanym „Tezy o polityce RP wobec Rosji i Ukrainy” Bratkiewicz ocenia, że Rosja będzie wstrzymywała swoje imperialne zapędy, bo jej strategicznym celem jest trwałość sojuszu taktycznego i pragmatycznego z Zachodem.

„Ambitna polityka wobec Rosji"





„Ożywiony dialog z Rosją stanowi samorzutną wartość polityczną dla Polski. Nie tylko bowiem czyni on bezzasadnymi jakiekolwiek zarzuty o »polską rusofobię«, ale i umacnia Polskę w roli głównego w rodzinie zachodniej znawcy i interpretatora Rosji. Obecną Polskę z jej potencjałem, mocno zakotwiczoną w UE i NATO, stać na ambitną politykę wobec Rosji” – pisze autor notatki.

Bratkiewicz w notatce z 2008 r. wskazuje, że perspektywa członkostwa Ukrainy w UE i NATO nie rysuje się zbyt dobrze. Podkreśla, że refleksja nad stosunkami polsko-ukraińskimi powinna uwzględniać fakt, że w ciągu najbliższych lat domaganie się przez Polskę szybkiego członkostwa w UE i NATO dla Ukrainy „nie pociągać będzie żadnych skutków sprawczych, a w rezultacie ukazywać (w oczach Ukraińców, ale także Europejczyków) jałowość i bezskuteczność naszych usiłowań”.





Podkreśla, że przyciąganie Ukrainy do instytucji świata zachodniego, uwieńczone jej przyszłym członkostwem w UE i NATO, przyczynia się do rozmontowywania strefy poradzieckiej i tym samym do ostatecznej deimperializacji Rosji.





„Należy jednak pamiętać, że przy wszystkich postępach modernizacji i demokratyzacji na Ukrainie kraj ten jednak reformuje się według wzorców nadal odmiennych od polskiego i środkowoeuropejskiego modelu transformacji” – pisze Bratkiewicz i wskazuje m.in. na istnienie oligarchicznych koterii czy korupcji.

Według autorów programu „Reset”, notatka Bratkiewicza miała się stać oficjalnym stanowiskiem polskiego rządu na szczyt NATO w Bukareszcie.

Polecenie ukrycia listu Lecha Kaczyńskiego





W programie ujawniono również, że prezydent Lech Kaczyński przed szczytem NATO w 2008 r. zwrócił się do MSZ o pilne przesłanie do przywódców państw NATO jego listu z apelem o przyjęcie Ukrainy i Gruzji do Sojuszu. W programie podano, że w archiwum MSZ na dokumencie zachowała się żółta kartka z napisem: „Po rozmowie z MRS (ministrem Radosławem Sikorskim) ten dokument ma leżeć w naszej szafie panc. do poniedziałku i czekać na dalsze dyspozycje MRS”.

Współautor „Resetu” Sławomir Cenckiewicz, mówiąc o sytuacji w 2007 i 2008 r. podkreślał, że każdy, kto w tamtym czasie interesował się sytuacją międzynarodową, rozpychaniem się na arenie międzynarodowej Rosji, wiedział, że wisi w powietrzu poważny konflikt.

Jak dodał, szczyt NATO w Bukareszcie w 2008 r. był „w jakimś sensie takim dyplomatycznym apogeum tej agresji werbalnej Rosji i samego Putina”. A to jego zdaniem wskazywało, że „coś niepokojącego się dzieje wokół Gruzji i Ukrainy”.

Działanie polskiej dyplomacji w tamtym czasie Cenckiewicz postrzega jako „wpisanie się w tamtą politykę w gruncie rzeczy rosyjską, uznającą, że Gruzja jest awanturnikiem, a Ukraina jest na tyle słaba i niezdolna, żeby się podnieść i modernizować, demokratyzować, a elity polityczne bez względu na orientacje polityczne to oszuści ukrywający prawdziwe zamiary”.





– To cały zestaw poglądów które wykorzystywała Rosja w tamtym czasie – mówił.

Cenckiewicz o ujawnionej notatce Bratkiewicza





Michał Rachoń zapytał Cenckiewicza, z jakiego powodu powstała notatka Bratkiewicza i co zmienia fakt, że jest ona inaczej opracowana, podana w innej formie. Zdaniem historyka notatka Bratkiewicza, najbliższego, jeśli chodzi o odcinek wschodni współpracownika ministra Radosława Sikorskiego, jest rewolucyjna.

– Z zrywa z całą tradycją polskiej polityki wschodniej. Była ona oparta na myśli takiej, że Rosja jest niebezpieczna, że Rosja po okresie smuty, pauzy strategicznej, będzie próbowała oddziaływać bezpośrednio nawet eskalacyjnie na strefę posowiecką i w tym sensie zagraża również Polsce jako państwu, które ma aspiracje do tego, by wspierać kraje strefy posowieckiej, takiej jak Ukraina, Białoruś i Gruzja – tłumaczył.

Jak wyliczał, druga myśl zakładała, że „układ pragmatyczno-polityczny między Rosją a Zachodem, czyli głównie Niemcami i Francją, jest układem trwałym, który nie spowoduje sytuacji, w której Rosja pójdzie na ryzyko konfliktu z Zachodem”.





– Dlatego że dla Rosji nie ma już alternatywy. Jest pod silnym naporem chińskim i będzie się orientowała na USA i Europę, by mieć dostęp do nowych technologii itd. – wskazywał.

I mówił, że właśnie na tym polega rewolucyjność tej myśli, którą własnym podpisem i dopiskiem zaakceptował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.





– Uznał myśli Bratkiewicza jako swoje, przelał na papier kancelaryjnym ministra i przekazał to stanowisko premierowi Donaldowi Tuskowi – powiedział zwracając uwagę, że to stanowisko nie zostało przekazane prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu.

– Myślę, że gdyby prezydent Kaczyński przeczytał takie coś, to by po prostu z krzesła spadł, bo te myśli są rewolucyjne. Bardzo ważne jest to, co jest tam napisane, że Rosja nie jest agresywna, że Rosja nie ma aspiracji do tego, żeby w sensie terytorialnym, militarnym komuś zagrozić – dodał Cenckiewicz.