W Kalifornii dopuszczono do ruchu latający samochód

Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego (FAA) dopuściła do ruchu prototyp latającego samochodu kalifornijskiego startupu. Powiadomiła o tym w poniedziałek UPI. Według startupu, Alef Aeronautics, jego „Model A” jest pierwszym pojazdem latającym, który może poruszać się po drogach publicznych i parkować jak zwykły samochód z zezwoleniem od FAA.

FAA potwierdziła, że pojazd dostał specjalny certyfikat zdatności do lotu dla celów badawczych, rozwojowych i wystawienniczych. W opinii Alef Aeronautics „Model A” wyróżnia się tym, że jest jedynym samolotem – pojazdem startującym i lądującym, który może jeździć i parkować jak zwykły samochód.





– Jesteśmy podekscytowani otrzymaniem tego certyfikatu od FAA. Pozwala nam to zbliżyć się do zapewnienia ludziom przyjaznych dla środowiska i szybszych dojazdów do pracy, oszczędzając osobom i firmom wiele godzin tygodniowo. To jeden mały krok dla samolotów i jeden wielki krok dla samochodów – ocenił dyrektor generalny startupu Jim Dukhovny.





Nad „Modelem A” firma pracuje od 2015 r. Zainspirował ją film „Powrót do przyszłości część II”. Startup przyjmuje zamówienia w przedsprzedaży na pojazd, który ma oficjalnie trafić na rynek w 2025 roku w cenie ok. 300 tys. dolarów.





UPI zwraca uwagę, że „Model A” nie został jeszcze zatwierdzony przez krajowy urząd ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego (NHTSA).