Zełenski: Oddziały przeciwlotnicze uratowały życie tysiącom Ukraińców

Żołnierze oddziałów przeciwlotniczych Sił Powietrznych Ukrainy zestrzelili już ponad trzy tysiące rosyjskich celów, co uratowało życie tysiącom Ukraińców – powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski z okazji przypadającego w poniedziałek Dnia Wojsk Rakietowych Sił Powietrznych Ukrainy.

Czytaj więcej w raporcie: Wojna na Ukrainie

– Przede wszystkim gratuluję naszym wojskom przeciwlotniczym – żołnierzom rakietowych Sił Przeciwlotniczych Ukrainy, którzy dzisiaj obchodzą swój dzień. Dziękuję wam za każdy trafiony cel, wojownicy! Zestrzelono już ponad trzy tysiące takich celów: ponad 180 samolotów, ponad 130 helikopterów, prawie 40 pocisków balistycznych i ponad tysiąc rosyjskich pocisków manewrujących, ponad 1600 dronów różnego typu – mówił Zełenski.

– To tysiące uratowanych przez was istnień ludzkich, setki uratowanych przez was obiektów infrastruktury krytycznej – podkreślił prezydent Ukrainy.

Zobacz także: Ten manewr uratował ukraińskie lotnictwo. Rosyjskie jest aktywne tylko nad terenami okupowanymi

Podkreślił, że podczas tej wojny osiem brygad przeciwlotniczych otrzymało honorowy medal „Za odwagę”.





Czytaj także: Chirurdzy ze szpitala polowego uratowali żołnierza z raną postrzałową serca





Ponadto, według ukraińskiego prezydenta, ponad 1100 żołnierzy oddziałów przeciwlotniczych otrzymało odznaczenia państwowe, a ośmiu z nich – najwyższy tytuł – Bohatera Ukrainy.