Koalicja Konfederacji i PO? Bosak komentuje słowa Tuska i przypomina Trzaskowskiego

„Donald Tusk krytykujący PiS za proimigracyjną politykę jest tak wiarygodny jak Rafał Trzaskowski, który mówi, że z chęcią pójdzie w Marszu Niepodległości” – można przeczytać w mediach społecznościowych na koncie Konfederacji. Politycy partii zadrwili w ten sposób z wiarygodności polityków PO. Donald Tusk wcześniej sam popierał wpuszczanie imigrantów do krajów UE, a Trzaskowski jest zadeklarowanym przeciwnikiem marszu.

Rafał Trzaskowski podczas kampanii prezydenckiej w 2020 r. zadeklarował, że chętnie weźmie udział w Marszu Niepodległości. Potem atakował inicjatywę. – Na tego typu manifestacje w Warszawie nie powinno być miejsca – oświadczył.

Konfederacja odniosła się do nagrania Donalda Tuska, w którym lider Platformy opowiada się przeciwko zezwalaniu cudzoziemcom na pracę w Polsce. – Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji i właśnie teraz (Jarosław) Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak – tu cytuję: Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria czy Islamska Republika Pakistanu – mówił szef Platformy.

– Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tys. obywateli. 50 razy więcej niż w 2015 roku. Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko, i będą je rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień – powiedział.

Wypowiedź szefa PO skomentował też szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz w Programie Pierwszym Polskiego Radia.





Jego zdaniem trzeba ją oceniać w kontekście zbliżających się wyborów. "Tusk wie, że za chwilę są wybory. Wie, że większość Polaków chce żyć w bezpiecznej Polsce, więc akurat dzisiaj mówi, że nie będzie wpuszczał migrantów. Tak jak kiedyś mówił, że nie będzie podwyższał wieku emerytalnego albo kiedyś obiecywał, że nie stara się o żadną fuchę w Brukseli – ocenił.





– Wiarygodność tego typu deklaracji jest mocno ograniczona, bowiem jest uwarunkowana – moim zdaniem – chęcią zdobycia głosów, a jak już zdobędzie te głosy, to wtedy dopiero będzie się zastanawiał, jakie decyzje będzie podejmował – przekonywał Przydacz.

Także Przydacz przypomniał obietnice składane podczas ostatnich wyborów prezydenckich. – Pan (Rafał) Trzaskowski na przykład chciał w Marszu Niepodległości maszerować, obiecywał pomnik Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, do wyborów. Po wyborach oczywiście ze wszystkiego się wycofał. Tak samo będzie prawdopodobnie i tutaj – mówił.





Wcześniej do tej wypowiedzi odniósł się premier Mateusz Morawiecki.

– Naprawdę trudno w to uwierzyć: to ten farbowany polityczny lis właśnie wezwał do obrony polskich granic. Ten sam Donald Tusk, który jest patronem Janiny Ochojskiej, która niemal codziennie wzywa do otwarcia polskich granic, obraża polski mundur – powiedział Morawiecki na nagraniu.





Według premiera Donald Tusk „to patron posłów PO biegających z reklamówkami i wzywających do wpuszczenia nielegalnych imigrantów”. – Patron Ewy Kopacz, która w 2015 r. chciała otworzyć granice dla nielegalnych imigrantów w liczbach dziesiątek tysięcy. Człowiek, który na polecenie Brukseli w 2017 r. groził Polsce karami, jeżeli nie wpuścimy nielegalnych imigrantów. Człowiek, który nie wierzył w wybudowanie zapory na granicy z Białorusią – wyliczał szef polskiego rządu.

Bosak o Platformie: Po co głosować na podróbę

Jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak do wypowiedzi byłego szefa Rady Europejskiej odniósł sie następująco: „Początek materiału to przesłanie z naszej konferencji prasowej sprzed dwóch tygodni, a końcówka to hasło kampanii brexitowej. Po co głosować na podróbę, skoro mamy oryginał, czyli Konfederację" – napisał na Twitterze.





PO chce koalicji z Konfederacją?

W poniedziałek europoseł PO Andrzej Halicki w radiu TOK FM tłumaczył się ze słów szefa. – Nie widzę nic, co miałoby jakiś ksenofobiczny charakter – ocenił. Halicki został zapytany, czy może wykluczyć koalicję KO z Konfederacją.



– Ja przede wszystkim dzisiaj nie zastanawiałbym się nad tym, kto z kim i w jakiej konfiguracji będzie współpracował. Potrzebny jest do osiągnięcia cel. Cel to przywrócenie powagi w Polsce – powiedział europoseł Platformy, nie zaprzeczając możliwości takiej koalicji.

Atak na działaczy Konfederacji podczas wiecu Tuska

Jednak podczas marszu Donalda Tuska 16 czerwca w Poznaniu działacze Konfederacji zostali zaatakowani. Sprawa trafiła na policję. Na filmie z zajścia widać m.in., jak działacze są popychani, a plakaty, które mieli ze sobą na wiecu, zostały zniszczone. Według Jacka Olszewskiego z partii Nowa Nadzieja hasła na ich transparentach nie były wulgarne. – Nasi działacze przyszli z transparentami na oficjalny wiec Donalda Tuska, chcieli zaprezentować swój pogląd, nikogo nie obrażali – mówił Olszewski w czerwcu podczas konferencji prasowej.

– Niestety emocje wzięły górę i doszło do szarpaniny; pozbycia się, wypchnięcia naszych działaczy. Doszło do takich małych przepychanek – mówił.