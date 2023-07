O TVN w TVP Info. Za nami premierowy odcinek „Jak oni kłamią”

Dziś na antenie TVP Info można było obejrzeć premierowy odcinek programu „Jak oni kłamią”, który – jak deklarują autorzy, ma punktować kłamstwa, niedomówienia i manipulacje TVN. Program poprowadził redaktor Adrian Klarenbach. Pierwszy odcinek przedstawia dorobek stacji z ul. Wiertniczej, w postaci materiałów na temat relokacji uchodźców, protestów we Francji, budowy tunelu w Świnoujściu.

Przy okazji problemu relokacji w materiałach TVN formułowano pogląd, że Zjednoczona Prawica jest ugrupowaniem siejącym nienawiść. Wykorzystano wypowiedź posłanki Lewicy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, która mówiła o „nienawiści PiS-u.”





Stacja nie zdecydowała się jednak na pokazanie wypowiedzi krytykujących Donalda Tuska. Posłowie Lewicy mówili np. o ksenofobii czy rasizmie, oceniając zmianę frontu polityka w kwestii migrantów. W weekend lider opozycji zmienił bowiem zdanie na ten temat i wezwał do zabezpieczenia polskich granic, posługując się retoryką antyimigrancką.





W sprawie tzw. kompromisu azylowego UE stacja z Wiertniczej oparła swoją narrację na słowach szwedzkiej polityk Ylvy Johansson, która stwierdziła, że „przymusu nie ma i nie będzie”. Jej słowa w TVN przyjęto z dobrą wiarą i potraktowano bezkrytycznie. Tymczasem – jak zauważył red. Klarenbach – „wystarczyło prześledzić kilkadziesiąt stron niemieckich pomysłów, by zauważyć, że słowa Johansson nijak mają się do rzeczywistości”. Także premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że domagał się wpisania mechanizmu dobrowolności do konkluzji, lecz spotkało się to z odmową.





– Więc ja przez dłuższy czas prosiłem, aby do konkluzji wpisać, że ten proces jest dobrowolny, że nie jest przymusowy. I co usłyszałem po drugiej stronie? Że nie można tego wpisać. Jeżeli nie można tego wpisać, to znaczy, że część Rady Europejskiej chciałaby odejść od swoich własnych zapisów z 2018 r. i chciałaby, aby to był proces przymusowy – wnioskował premier.





Stacja TVN jednostronnie przedstawiła również sprawę zastrzelenia we Francji 17-letniego Algierczyka Nahela. W materiale „Faktów” przekazano, że został brutalnie zabity przez policję, nie uwzględniając jego kryminalnej kartoteki i tego, że zanim padły strzały mężczyzna uciekał policjantom przez całe miasto.





W relacji z otwarcia tunelu pod Świną nie było mowy o sukcesie Polski i szansach dla mieszkańców. Zawierała za to przekaz, że za pieniądze z KPO można by zbudować 173 tunele. Podkreślono również, że pieniądze w znacznej mierze pochodzą z funduszy unijnych, tak jakby unijne środki nie pochodziły ze składek m.in. polskich podatników. Jak zauważył Adrian Klarenbach, z pieniędzy zagarniętych wskutek luki watowskiej mogłoby powstać 270 tuneli takich jak ten pod Świną.





W „Faktach” nie przedstawiono także ważnych wydarzeń, które, jak mówił redaktor TVP Info, „są ważne dla milionów Polaków, ale nie dla szamanów z Wiertniczej”. W programie informacyjnym TVN nie wspomniano o programie „Bezpieczny Kredyt 2 procent” czy o wzroście płacy minimalnej – podsumował prowadzący.





Kolejny odcinek programu „Jak oni kłamią” już jutro o 19:15 na antenie TVP Info.