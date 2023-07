Jacek Sasin o Polsce lokalnej: Jesteśmy dumni, że udało nam się podnieść poziom życia

Dumą napawa nas to, że udało nam się podnieść poziom życia w Polsce lokalnej, że przekuliśmy w czyny hasło dotyczące zrównoważonego rozwoju, które sformułował kiedyś śp. Lech Kaczyński – że Polska jest jedna – mówił w poniedziałek w Sieradzu minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

– Dumą napawa nas to, że udało nam się podnieść poziom życia w Polsce lokalnej, że przekuliśmy w czyny to hasło, dotyczące zrównoważonego rozwoju, które sformułował kiedyś śp. Lech Kaczyński – że Polska jest jedna i wszyscy Polacy, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, zasługują na to, żeby cieszyć się takim samym poziomem życia i zainteresowaniem władz. Zmieniliśmy politykę wspierania największych aglomeracji i niedostrzegania potrzeb mieszkańców mniejszych miejscowości – przekonywał minister na spotkaniu z mieszkańcami Sieradza, zorganizowanym w ramach cyklu „Inwestycje lokalne. Polska jest jedna".

Jak mówił, w pierwszej kadencji rząd PiS realizował te cele m.in. poprzez uruchomienie wielkich finansowych transferów społecznych, a w drugiej poprzez rządowe programy wspierające inwestycje lokalne, m.in. budowę dróg.

„Podwoiliśmy wpływy do budżetu"





– Kiedy w 2015 roku przejęliśmy budżet państwa, to po stronie rocznych wpływów znajdowało się 289 mld zł.(...) W ciągu ostatnich 8 lat podwoiliśmy wpływy do budżetu i obecnie wynoszą one ponad 600 mld zł – zaznaczył.

Minister podał, że w ramach rządowych programów: inwestycji lokalnych, Polskiego Ładu i budowy dróg lokalnych do woj. łódzkiego trafiło prawie 6 mld zł, z czego ponad 3,3 mld zł przeznaczono na drogi lokalne, których zbudowano ponad 1,1 tys. km. Specjalne fundusze wspomagały także inwestycje w infrastrukturę medyczną, edukacyjną, kulturalną czy sportową.

– Jeśli doliczymy do tego pieniądze, które trafiły do kieszeni mieszkańców regionu łódzkiego w ramach programów społecznych – to z tych trzech programów i programu 500 Plus, powstaje kwota ok. 17 mld zł – to stanowi ogromny zastrzyk pieniędzy, który przekazaliśmy z budżetu państwa ludziom w postaci inwestycji czy wprost w gotówce, która trafiła do rodzin – mówił Sasin.

Zdaniem ministra ważne jest, by polityka wspierania Polski lokalnej była kontynuowana, aby zlikwidować „ogromne zaniedbania dziesięcioleci"; podkreślał również, że rządowe wsparcie płynie do wszystkich samorządów, bez względu na ich barwy polityczne.

Sasin zachęcał uczestników spotkania do „docenienia sukcesu, jaki osiągnęli w ostatnich latach Polacy, których poziom życia zaczyna dorównywać standardom krajów Europy Zachodniej”. – Będziemy dalej pracować nad tym, aby Polacy byli coraz bogatsi i żeby w Polsce żyło się coraz lepiej – deklarował.