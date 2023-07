Skutki uboczne szczepionek przeciwko Covid-19? AstraZeneca i BioNTech przed sądem

W Niemczech ruszyły dwa procesy w sprawie skutków ubocznych szczepionek przeciwko Covid-19. Przed sądami w Bawarii i Badenii-Wirtembergii bronić się muszą firmy BioNTech i AstraZeneca. Jak ustaliły media, około dwustu podobnych przypadków czeka, by wejść na wokandę.

Skutki uboczne szczepionek. WHO: Ich zbadanie leży w gestii państw





Firma Biontech stanęła przed sądem w badeńskim Rottweil z powodu pozwu, złożonego przez 58-letniego Niemca. Domaga się on co najmniej 150 tysięcy euro odszkodowania za nagłe pogorszenie wzroku, rzekomo spowodowane przyjęciem preparatu przeciwko koronawirusowi. Zdaniem producenta z Moguncji, posiadającego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Niemczech szczepionki opracowanej z amerykańskim koncernem Pfizer, sprawa jest bezpodstawna. W jego ocenie profil bezpieczeństwa preparatu został „adekwatnie opisany”.





W bawarskim Bambergu odpowiadać przed sądem musi z kolei brytyjsko-szwedzka firma AstraZeneca. Powódka utrzymuje, że od chwili zaszczepienia cierpi na zakrzepicę i ma poważne problemy sercowo-naczyniowe.





Dotąd wniesiono co najmniej 200 skarg cywilnych o domniemane szkody spowodowane szczepieniem na Covid-19. Producenci są zobowiązani do zapłaty odszkodowania za skutki uboczne jedynie wtedy, gdy naukowcy udowodnią, że ich preparaty powodują nieproporcjonalną szkodę w stosunku do korzyści.





Jak donosi dziennik „FAZ”, w Hesji istnieje już klinika dla osób zaszczepionych, które cierpią na różne schorzenia pocovidowe. Zainteresowanie placówką wzrasta – według kierownika kliniki wpływa do niej kilkaset maili dziennie.