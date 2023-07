Wiarygodność według Tuska. Jak lider PO zmieniał zdanie w ważnych dla Polaków kwestiach

Donald Tusk kilkakrotnie zmieniał zdanie w istotnych dla Polaków kwestiach, np. świadczenia 500 Plus czy wieku emerytalnego. Stosunkowo niedawno, we wrześniu 2021 r., przewodniczący Platformy Obywatelskiej zmodyfikował, jak się mogło wydawać, podejście do wyborców, przestrzegając, że „w polityce chodzi o najważniejsze kryterium – wiarygodności”. Dziennikarze TVP Info przygotowali materiał, w którym zestawili sprzeczne wypowiedzi byłego premiera, te dawniejsze i bardziej aktualne.

W kwietniu br. ekspert ekonomiczny PO Bogusław Grabowski, gdy podczas rozmowy z Radiem Zet został zapytany, czy w celu pokonania PiS politycy PO „muszą troszeczkę nakłamać”, wprost potwierdził skwapliwie: „Panie redaktorze, tak, dokładnie tak”.

Mur na granicy polsko-białoruskiej

25 marca br. w Sosnowcu w ramach Campus Academy Donald Tusk odniósł się do pytania o mur na granicy z Białorusią. – Ja nigdy nie mówiłem, że mur nie powstanie – wskazał lider PO. Tymczasem 13 października 2021 r. twierdził co innego. – Mur nie powstanie – ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat.

Wyjazd do Brukseli

Donald Tusk pod względem wiarygodności zawiódł też jako premier. – Nie wybieram się do Brukseli – zapewniał 25 lipca 2014 r.

Jednak w grudniu 2014 r. objął funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej i pełnił ją do 30 listopada 2019 r.

Strzały w kierunku górników

Lider PO mijał się z faktami również w innej kwestii. 9 listopada 2022 r. podczas spotkania z wyborcami twierdził, że „rząd Ewy Kopacz nie strzelał do górników”. – Jakoś ja nie zauważyłem żadnego rannego górnika – przekonywał. Tymczasem w 2015 roku, gdy rządziła koalicja PO-PSL, media w całej Polsce obiegły nagrania, na których widać, jak policja strzela do protestujących górników.





Aby rozpędzić zebranych przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej, służby użyły broni gładkolufowej i gazu łzawiącego.

500 Plus pomysłem PO?

– Ewa Kopacz miała już przygotowany projekt – mówił przewodniczący PO w lipcu 2021 r., odnosząc się do rządowego programu PiS 500 Plus.

Wcześniej jednak deklarował coś innego. – Ja nie żałuję, że nie wprowadziłem 500 Plus, bo ja bardzo dokładnie liczyłem – znaczy mówię o całym rządzie – na co Polskę bezpiecznie stać, a na co Polski nie stać – twierdził w grudniu 2019 r.

Podniesienie wieku emerytalnego

Za czasów rządów Donalda Tuska w 2012 roku przyjęto podniesienie wieku emerytalnego do 67. roku życia dla mężczyzn i kobiet. – Tłumaczyliśmy, dlaczego jest to konieczne – zaznaczył wówczas premier.

– Nie będziemy podnosić wieku emerytalnego po wygranych wyborach – oznajmił zaś w styczniu 2023 r.

Wzrost podatków

– Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie stopniowe obniżanie podatków – deklarował polityk 23 listopada 2007 r. Później zaś, w lipcu 2010 jako premier mówił coś innego odnośnie tej kwestii. – Jesteśmy gotowi na decyzję, w tym na korektę do podwyższenia o jeden punkt procentowy VAT – oznajmił.

Gaz z Norwegii

Swoje deklaracje Donald Tusk zmieniał także w kontekście Baltic Pipe. – Tak się składa, że ja byłem pierwszy w Polsce, który zaproponował Norwegom pracę nad Baltic Pipe – powiedział 25 marca 2023.

Wcześniej jednak krytykował współpracę z Norwegią. – Mamy ważne kontrakty rosyjskie; wiadomo więc, że nie potrzebujemy dzisiaj za dużo tego norweskiego gazu – mówił w marcu 2014 roku.

– Słowa, gesty, programy, działania – to wszystko jest spójne – zapewniał były premier we wrześniu 2021 roku. Przedstawione przykłady dowodzą jednak czegoś innego.