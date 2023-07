Ukradł 75 czekolad w Biedronce? Został uniewinniony, bo zapis monitoringu był niewyraźny

Złodziej recydywista oskarżony został o kradzież 75 dużych czekolad „Milka” w sklepie Biedronki w Toruniu. Rozpoznał go na nagraniu ochroniarz. Ale nagranie było słabej jakości i Sąd Rejonowy w Toruniu mężczyznę uniewinnił. Tymczasem sklepowych kradzieży przybywa – w roku ubiegłym ich liczba wzrosła prawie o 30 procent.

