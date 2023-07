Polacy na medal. Pewne zwycięstwa Linette i Hurkacza

Nie przeszkodził ani deszcz, ani stosunkowo trudne losowanie. Magda Linette i Hubert Hurkacz dołączyli do Igi Świątek i, podobnie jak Iga, bez straty seta awansowali do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu.

Hurkacz, który zajmuje najniższe od dwóch lat miejsce w rankingu ATP (18.), z głębokim oddechem ulgi przyjął zakończenie sezonu na kortach ziemnych. To trawa jest nawierzchnią, na której rosły Polak czuje się najlepiej. I dał temu wyraz w starciu z Albertem Ramosem-Vinolasem. Hiszpan zagroził Polakowi właściwie tylko krótkimi fragmentami drugiego seta, w pozostałych momentach był absolutnie bezradny. Pierwszego seta przegrał do 1, dwa kolejne do 4, choć w żadnym wypadku nie były to wyrównane starcia. Hurkacz kontrolował losy każdej partii, mocno, pewnie serwował, fundując Ramosowi-Vinolasowi solidnych 15 asów.





Równie łatwo swój mecz wygrała Magda Linette. Polka trafiła na wymagającą przeciwniczkę, dobrze spisującą się na trawie Szwajcarkę Jill Teichmann, której ranking (121. miejsce) nie oddaje choćby w części możliwości, jakimi dysponuje na korcie. Poznanianka spisała się jednak wyśmienicie, wygrała pierwszego seta 6:3, w drugim poradziła sobie jeszcze szybciej, jeszcze bardziej sprawnie, oddając zaledwie dwa gemy.





Hurkacz w drugiej rundzie zmierzy się z Duszanem Lajoviciem lub młodym Brytyjczykiem - Janem Choinskim. Na Linette czeka natomiast Czeszka Barbora Strycova. Wcześniej, po pewnej wygranej w dwóch setach, awans zapewniła sobie też Iga Świątek. Jutro starcie z udziałem Magdaleny Fręch – najniżej notowana z Polek zmierzy się z jedną z faworytek do końcowego triumfu, Tunezyjką Ons Jabeur.