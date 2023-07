Izraelska armia zaatakowała obóz w Dżeninie. „Niszczą domy Palestyńczyków”

To największa operacja wojskowa Izraela na Zachodnim Brzegu od dwóch dekad. Izraelska armia najechała na obóz uchodźców w mieście Dżenin. Celem operacji mają być palestyńskie grupy terrorystyczne. W walkach zginęło co najmniej 10 osób, a dziesiątki są ranne.

Izraelska operacja rozpoczęła się nad ranem. Do Dżeninu wjechały wówczas dziesiątki wojskowych samochodów, a niektóre cele zostały zaatakowane z powietrza przez drony. W gęsto zaludnionych ulicach doszło do walk ulicznych i wzajemnych ostrzałów.



W operacji biorą udział tysiące izraelskich żołnierzy. Rząd w Jerozolimie twierdzi, że chce zlikwidować komórki terrorystyczne, które odpowiadają za ostatnie ataki na izraelskich żołnierzy i cywilów. „To walka ze wspieranymi finansowo przez Iran Hamasem i Islamskim Dżihadem” – mówił minister spraw zagranicznych Izraela Eli Cohen.



Strona izraelska twierdzi, że nie zamierza atakować innych terenów na Zachodnim Brzegu. Strona palestyńska oskarża tymczasem Izrael o inwazję na tereny okupowane. Argumentuje, że na miejscu są również buldożery, które niszczą cywilne domy.



Dżenin to jeden z najbardziej zapalnych punktów na Zachodnim Brzegu. W ostatnich miesiącach sytuacja na terenach palestyńskich gwałtownie się zaogniła. Co kilka dni dochodzi do najazdów izraelskiej armii. Od początku roku zginęło już ponad 100 Palestyńczyków, a w całym ubiegłym roku ponad 200.