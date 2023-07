„Pierwsze Mieszkanie”. Niezbędne informacje

Dziś ruszył rządowy program „Pierwsze mieszkanie”. Garść informacji o kredycie 2 procent zebrał i na antenie TVP Info przedstawił Paweł Blajer.

„Bezpieczny kredyt 2 procent”. Ile osób już zgłosiło się do banków? Czy będą limity? [WIDEO]





Dla osób, które nie pozostają w związku małżeńskim i nie wychowują dziecka, przewidziano kredyt w wysokości do 500 tys. zł. Osoba taka nie może mieć więcej niż 45 lat.





A co gdy singiel, który otrzymał kredyt, wejdzie w związek małżeński? Kredyt będzie nadal przez 10 lat dofinansowywany. Jeśli osoba pozostająca w związku małżeńskim bądź wychowująca dziecko kiedykolwiek miała kredyt hipoteczny lub nieruchomość, to nie może się o ten kredyt ubiegać.





Jeśli jedna z osób pozostających w związku ma mniej niż 45 lat, a druga więcej, uzyskanie kredytu także jest możliwe. W przypadku osób pozostających w związku są przyznawane kredyty do 600 tys. zł.





Program dotyczy rynku pierwotnego i wtórnego, nie ma limitu ceny mieszkania ani ograniczeń dotyczących lokalizacji. Udając się do banku należy mieć wybraną nieruchomość, co jest potrzebne m.in. do zbadania zdolności kredytowej.