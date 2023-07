Świątek jak taran. Polka w drugiej rundzie Wimbledonu!

Iga Świątek w dwóch setach pokonała Chinkę Lin Zhu (6:1, 6:3) i awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu.

To ma być przełomowy Wimbledon. Świątek gra jak z nut, wygrała (kolejny raz) wielkoszlemowe French Open i do Londynu przybyła z apetytem na przełamanie złej passy na trawie. Nigdy tu nie wygrała, co więcej: nigdy nie doszła dalej niż do… czwartej rundy. Teraz ma być inaczej. Musi.





Mocny sygnał Polka dała już w pierwszej rundzie. Choć los nie był dla niej łaskawy i wylosowała 33. rakietę świata, Chinkę Lin Zhu, 22-latka pokazała moc. Grała mocno, pewnie, od pierwszej do ostatniej piłki bardzo aktywnie i agresywnie. Popełniała niewiele błędów, do popełniania kolejnych aktywnie zmuszając Zhu. Dość powiedzieć, że w pierwszej partii dała jej ugrać zaledwie… jednego gema.





Drugi set miał już nieco bardziej wyrównany przebieg. Chinka częściej korzystała z dobrego serwisu, przy stanie 1:2 udało jej się nawet przełamać Igę, ale… to by było na tyle.





Mecz przebiegłby pewnie do końca bez żadnych komplikacji, gdyby nie fakt, że przy stanie 4:3 dla Polki, znać dała o sobie angielska pogoda: po niemal bezchmurnym turnieju w Paryżu, Wimbledon „przywitał” najlepszych tenisistów świata deszczem. Na korcie pierwszym, na którym toczył się mecz Igi, jest jednak dach, dzięki któremu zawodniczki mogły po nieco ponad kwadransie wrócić do rywalizacji.





Całe szczęście, że przerwa nie podziałała na niekorzyść Polki. 22-latka wróciła pewna, skoncentrowana, wygrywając oba pozostałe gemy i cały mecz 6:1, 6:3.





W drugiej rundzie Iga zagra z Włoszką Martiną Trevisan lub Hiszpanką Sarą Torribes-Tormo. Obie zawodniczki to, podobnie jak Iga, specjalistki przede wszystkim od nawierzchni ziemnej. Niezależnie od tego, która z nich wygra, to Świątek będzie zdecydowaną faworytką…