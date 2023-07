Niemcy wbrew protestom położyli Nord Stream. Teraz nie chcą rozbudowy portu w Świnoujściu

Ruszył pierwszy przetarg na wytyczenie nowego toru podejściowego do rozbudowywanego portu w Świnoujściu. Chociaż mija on sporne polsko-niemieckie wody, to zakres polskiej inwestycji budzi sprzeciw burmistrzów niemieckich miast położonych na wyspie Uznam. Kiedy w 2017 roku Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście sygnalizował, że gazociąg Nord Stream może ograniczyć możliwości rozwoju naszych portów, Niemcy ignorowali te prośby.

Port kontenerowy w Świnoujściu ma powstać w ciągu najbliższych 5-6 lat za ponad 10 mld zł. Ma to być miejsce o ogromnym znaczeniu gospodarczym nie tylko dla Pomorza Zachodniego, ale całego naszego kraju. Ma się bowiem stać realną konkurencją dla portu w Hamburgu, który obecnie jest największym na Bałtyku. Ten, który będzie wybudowany w Świnoujściu, ma przyjmować największe jednostki pływające po Morzu Bałtyckim.





Niemcy po tym, jak argument związany ze spornymi wodami upadł, przywołują kwestie ekologiczne, emisji hałasu oraz pogorszenia sytuacji rybaków, a także negatywnego wpływu na turystykę po niemieckiej stronie wyspy Uznam. Burmistrzowie tego regionu wydali oświadczenie, w którym protestują przeciwko polskiej inwestycji, domagając się od rządu RP jej wstrzymania.





Warto podkreślić, że w 2015 roku Polska sprzeciwiała się budowie gazociągu Nord Stream 2. Wówczas Niemcy nie zważając na polskie argumenty oraz kwestie środowiskowe zdecydowanie dążyli do realizacji swoich celów za wszelką cenę. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oczekiwał również, by głębiej wkopać gazociąg Nord Stream 1, który mógł utrudniać rozwój portów. Jednak niemieckie sądy odrzucały roszczenia, uznając je za bezzasadne.