„Bezpieczny kredyt 2 procent”. Ile osób już zgłosiło się do banków? Czy będą limity? [WIDEO]

Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że wprowadzany dzisiaj program taniego kredytu mieszkaniowego jest spełnieniem obietnic rządu oraz Prawa i Sprawiedliwości. Przekonywał, że dzięki programowi zakup mieszkania nie będzie nadmiernym obciążeniem dla młodych osób spłacających kredyty. Podczas konferencji prasowej na ten temat, w której uczestniczył minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, podano, ile osób dotąd zgłosiło się do banków.

Bezpieczny kredyt 2 proc. Sejm przyjął ustawę





Od dziś osoby planujące zakup pierwszego mieszkania lub domu mogą składać wnioski o udzielenie kredytu hipotecznego z dopłatą państwa. Raty kredytu zaciągniętego w ramach programu przez pierwsze 10 lat będą malejące. Oznacza to, że kredytobiorca co miesiąc będzie spłacał równą część kapitału, ale jednocześnie – dzięki państwowym dopłatom – zniwelowane zostaną wysokie odsetki. Oprocentowanie takiego kredytu wyniesie 2 procent plus marża i ewentualna prowizja banku.





Program „Bezpieczny kredyt 2 procent” jest skierowany do osób, które nie ukończyły 45. roku życia i nigdy wcześniej nie posiadały mieszkania lub domu. Maksymalna kwota kredytu wyniesie 500 tysięcy dla pojedynczej osoby, a dla małżeństwa lub pary z jednym dzieckiem - 600 tysięcy złotych. Kredyty z dopłatami będą udzielane do końca 2027 roku.





Lista banków komercyjnych, które podpisały właściwe umowy z operatorem programu „Bezpieczny kredyt 2 procent” jest dostępna na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zapewnił, że wszyscy, którzy złożą wniosek w 2023 roku, będą mogli z programu skorzystać.





Minister, podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powiedział, że w poniedziałek do godz. 12.00 do banków, które uczestniczą w programie bezpieczny kredyt zgłosiło się ok. 10 tys. osób. Część z nich – jak mówił – przyszło, by złożyć wniosek, część by pobrać formularze lub zebrać potrzebne informacje.





– To oznacza, że zainteresowanie programem jest bardzo duże – ocenił.









Program a wzrost cen nieruchomości





– Nie będzie żadnego limitu budżetu, żadnych limitów dotyczących metrażu – mówił Buda. – Uzyskaliśmy decyzje Komisji Nadzoru Finansowego, która poprawia zdolność kredytową nawet o 30-35 proc. w stosunku do wszystkich beneficjentów w ramach tego programu – zapewnił. Jak zaznaczył, dzięki temu beneficjenci programu „albo będą mogli uzyskać wyższy kredyt, albo starać się w ogóle o kredyt w ramach bezpiecznego kredytu 2 proc.”.





Minister przekonywał, że to jest niezwykle ważne, bo oprócz tego, że kredyty są drogie, to dla niektórych były z tego powodu niedostępne – nie mieli takiej zdolności kredytowej, jaka była potrzebna do sfinansowania zakupu nieruchomości. – W programie bezpieczny kredyt trudno jest upatrywać wzrostu cen na rynku nieruchomości – podkreślił jednocześnie. – Odnotowaliśmy po pierwszym kwartale 2023 roku stabilizację cen, a w niektórych miastach nawet obniżkę. Po drugim kwartale jeszcze tych danych szczegółowych nie mamy. Proszę pamiętać, że ceny nieruchomości wzrosły mniej niż łączny wskaźnik inflacyjny – zaznaczył.





– Wybudowano 240 tys. mieszkań, a w ramach tego programu będzie sprzedawanych około 30-40 tys. w skali rocznej, w tym połowa od deweloperów, a druga połowa z rynku wtórnego. W związku z tym ciężko w tym programie upatrywać problemu ze zwyżką cen – dodał szef resortu rozwoju i technologii. Dodał, że obecnie na zwyżkę cen mają wpływ takie elementy, jak m.in. mała podaż gruntów, na których mogłyby powstawać nowe lokale mieszkalne.





– Gdyby tylko dzisiaj Warszawa była objęta planami zagospodarowania przestrzennego w całości i tam się znalazło 20 proc. gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, ceny mieszkań byłyby niższe o 15 proc. – podkreślił.





Polityka mieszkaniowa w czasach PO





Minister powiedział ponadto, że podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości „ruszyły budowy mieszkań komunalnych”.





– Platforma Obywatelska na mieszkalnictwo komunalne przeznaczała 40-80 mln zł, w najlepszym roku 100 mln zł. Myśmy 2022 r. zamknęli na poziomie 1,3 mld zł. W tym roku do końca czerwca – 1,1 mld zł i jeszcze mamy w planach 300-400 mln zł – zwrócił uwagę Buda. – Oznacza to 1500 proc. więcej w stosunku do naszych poprzedników – dodał. Polityk zapewnił, że dzisiaj w zasadzie każdy samorząd, który jest zainteresowany budownictwem komunalnym, uzyskuje środki na ten cel do wysokości 85 proc.









