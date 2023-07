„Lala” i „Góral” kradli do 10 aut tygodniowo. Wpadli w zasadzkę

Osławieni złodzieje samochodów „Lala” i „Góral” wpadli w zasadzkę policjantów z grupy „Orzeł” stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową. Obaj przestępcy ukradli wcześniej toyotę CHR i jechali nią do dziupli; jeden z kradzionym aucie drugi – w tzw. roboczowozie. Złodzieje mieli na głowach maski, aby uniknąć rozpoznania podczas „roboty”.

Policjanci z grupy „Orzeł” Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji wzięli na celownik „Lalę” i „Górala” kilka miesięcy temu – zaraz po tym, jak obaj skończyli odsiadywać wyroki za kradzieże samochodów. Okazało się bowiem, że panowie od razu wrócili do przestępczego fachu i starają się odbić sobie czas stracony za kratami.

­

– Według ustaleń policjantów, każdego tygodnia usytuowani najwyżej w hierarchii złodziei samochodowych mężczyźni kradli nawet do 10 samochodów z warszawskich parkingów. Były to najczęściej pojazdy marek japońskich i koreańskich, które bezpośrednio po kradzieży trafiały do dziupli w okolicach Wołomina, gdzie były demontowane na części. Przestępcy byli na tyle zuchwali, że kradzieży tych dokonywali w biały dzień – mówi nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji.





Udana zasadzka

Dzięki inwigilacji złodziejskiego duetu, w ubiegłą środę policjanci dowiedzieli się, że „Lala” i „Góral” szykują się do kolejnej kradzieży.





– Przy wykorzystaniu najnowszych metod i analiz kryminalnych zostały przeprowadzone działania, w wyniku których policjanci ustalili, że sprawcy około 11.30 wyjechali, aby dokonać kradzieży kolejnego samochodu na Pradze Południe. Następnie ustalili, że skradli Toyotę CHR, którą jeden ze sprawców, obwodnicą Warszawy, przemieszcza się do miejsca, gdzie samochód zostanie zdemontowany – dodaje nadkom. Marczak.

Ekwipunek złodziejskiego duetu (fot. policja.waw.pl)

Policjanci z „Orła”, wspierani przez kolegów z grupy „Kobra” z Komendy Rejonowej Policji na Pradze-Południe i funkcjonariuszy drogówki i prewencji, przygotowali blokadę oraz zasadzkę na złodziei.





Mimo że zablokowali uciekającym złodziejom drogę ucieczki, ci próbowali staranować radiowozy i przejechać interweniujących funkcjonariuszy. Dlatego policjanci podjęli decyzję o natychmiastowym wybiciu szyb w pojazdach, jakimi się poruszali i ich siłowym zatrzymaniu.

Okazało się, że „Lala” jechał skradzionym pojazdem, a „Góral” ubezpieczał go w „roboczowozie (tak policjanci nazywają auta, którymi jeżdżą złodzieje samochodów „na robotę”). W tym ostatnim samochodzie funkcjonariusze znaleźli urządzenia do kradzieży aut: Codegrabber, czyli emulator klucza, potocznie zwany gameboyem, narzędzia służące do wpięcia w gniazda w magistralę, Can-bus, dzięki której również dokonywali kradzieży pojazdów, a także zagłuszarki GSM, GPS, które w rezultacie okazały się nieskuteczne. Obaj złodzieje mieli na sobie maski.

Zatrzymani mężczyźni w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga Południe usłyszeli po trzy zarzuty kradzieży z włamaniem pojazdów, będą też odpowiadali za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Do prokuratury trafił też wniosek o wszczęcie wobec obu zatrzymanych śledztwa pod zarzutem czynnej napaści na policjantów. Sąd aresztował złodziei na trzy miesiące.

Ekwipunek złodziejskiego duetu (fot. policja.waw.pl)