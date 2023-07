Zmiana przepisów dot. referendum? Jest projekt nowelizacji ustawy

Do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym przygotowany przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Paweł Hreniak.

Projektowana nowelizacja ma umożliwić przeprowadzanie referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory: do Sejmu i Senatu, wybory prezydenta RP lub wybory do Parlamentu Europejskiego.

Zmiany mają na celu między innymi ujednolicenie godzin głosowania. Przyjęto, że głosowanie przeprowadza się w godzinach określonych w Kodeksie wyborczym – czyli od 7 do 21.





Projekt nowelizacji skierowano do zaopiniowania przez Biuro Analiz Sejmowych i Biuro Legislacyjne.

Referendum w dniu wyborów?





W ubiegłym tygodniu Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała w komunikacie, że zgodnie z prawem ogólnokrajowe referendum może odbyć się w tym samym dniu co wybory do Sejmu i Senatu.

PKW podkreśliła, że głosowanie w referendum przeprowadzonym razem z wyborami odbywa się w tych samych obwodach wyborczych i w tych samych lokalach, na podstawie tych samych spisów wyborców i zaświadczeń o prawie do głosowania. Głosowanie ma być przeprowadzone przez te same okręgowe i obwodowe komisje wyborcze.





Karty do głosowania w wyborach i w referendum powinny być wrzucone do tej samej urny. Członkowie komisji, którzy mają obowiązek sporządzenia oddzielnych protokołów dotyczących wyborów do Sejmu oraz do Senatu, mieliby obowiązek sporządzenia oddzielnego protokołu dla referendum.





Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że udział w wyborach i referendach nie jest obowiązkowy, dlatego wyborca może wybrać, w czym weźmie udział. Zgodne z prawem jest również prowadzenie kampanii wyborczej i jednocześnie kampanii referendalnej.