Tak źle nie było od ponad dwóch lat... Hurkacz blisko trzeciej dziesiątki

Hubert Hurkacz zajmuje 18. miejsce w rankingu ATP – najniższe od czerwca 2021 roku. Na domiar złego w klasyfikacji ATP Race spadł na 19. pozycję. Lideruje Hiszpan Carlos Alcaraz, przed Serbem Novakiem Djokoviciem.

20-letni Alcaraz, zwycięzca ubiegłorocznego wielkoszlemowego US Open, zaczął rok na pierwszej pozycji w klasyfikacji ATP, a później już kilka razy zmieniał się miejscami z Djokovicem. Teraz Hiszpan po raz czwarty jest liderem i zaczyna 27. tydzień swojego panowania. Serbski rekordzista prowadził łącznie przez 389 tygodni.





Do większych zmian może dojść za dwa tygodnie, po wielkoszlemowym Wimbledonie, w związku z tym, że przed rokiem – ze względu na wykluczenie tenisistów z Rosji i Białorusi – organizacja ATP nie przyznawała punktów rankingowych. To szansa dla Hurkacza, który na nawierzchni trawiastej czuje się znacznie lepiej niż na tzw. mączce. Dość powiedzieć, że w 2021 roku doszedł do półfinału, w którym w czterech setach przegrał z Matteo Berrettinim. A wcześniej pokonał... samego Rogera Federera, dla którego był to oficjalny mecz w karierze.





Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour – stan na 3 lipca:





1. (1) Carlos Alcaraz (Hiszpania) - 7675 pkt



2. (2) Novak Djokovic (Serbia) - 7595



3. (3) Daniił Miedwiediew (Rosja) - 5890



4. (4) Casper Ruud (Norwegia) - 4960



5. (5) Stefanos Tsitsipas (Grecja) - 4670



6. (6) Holger Rune (Dania) - 4510



7. (7) Andriej Rublow (Rosja) - 4255



8. (8) Jannik Sinner (Włochy) - 3345



9. (9) Taylor Fritz (USA) - 3310



10. (10) Frances Tiafoe (USA) - 3085



...



18. (18) Hubert Hurkacz (Polska) - 2060



220. (218) Kamil Majchrzak (Polska) - 265



270. (271) Daniel Michalski (Polska) - 205



281. (277) Kacper Żuk (Polska) - 194



290. (309) Maks Kaśnikowski (Polska) - 185