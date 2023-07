Woda w miejskich fontannach nie nadaje się do niczego

Woda w miejskich fontannach nie nadaje się do kąpieli ani do picia. Mogą znajdować się w niej m.in. bakterie gronkowca, salmonelli, pałeczki legionelli – przestrzega Główny Inspektorat Sanitarny.

„Sezon letni w pełni. W miastach i miasteczkach włączono fontanny, które w gorące dni przyciągają mieszkańców. Pamiętajmy – woda w fontannach płynie w obiegu zamkniętym. Mogą znajdować się w niej m.in. bakterie gronkowca, salmonelli, pałeczki legionelli” – przypomina GIS.





GIS podkreśla, że woda w fontannach nie nadaje się do kąpieli ani do picia. Może to grozić ostrym zatruciem pokarmowym, zapaleniem spojówek, schorzeniami dróg oddechowych, stanem zapalnym dróg moczowych i pęcherza, reakcjami alergicznymi, grzybicą i innymi chorobami skóry.







Tych hamburgerów z Biedronki nie jedzmy. GIS ostrzega przed bakteriami