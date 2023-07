Powrót upałów? Są dobre wiadomości. Prognoza pogody na siedem dni

Początek lipca będzie ciepły, z typowo letnią aurą – zapowiadają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Okresy słoneczne będą przeplatały się z przelotnymi deszczami oraz burzami. Na termometrach nawet 30 stopni, ale tylko sporadycznie. Publikujemy prognozę na najbliższy tydzień.

Eksperci IMGW w przygotowanej prognozie wskazują, że w poniedziałek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane – na północny i południowym zachodzie oraz lokalnie na krańcach wschodnich okresami więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu.

Od 19 st. nad morzem do 24 w centrum kraju i 27 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem także silny i bardzo silny, do 60 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

Pogodowa mapa Polski – wtorek 4 lipca

We wtorek pogodnie, tylko na północy, południowym wschodzie i południu przelotne opady deszczu. Na południu lokalne burze, zwłaszcza na Podkarpaciu, gdzie może spaść około 15 mm deszczu. Od 20 st. nad morzem do 27 w centrum i na południowym wschodzie.





Na wybrzeżu wiatr nadal okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz i w górach wiatr w porywach do 60 km/h.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami burze z gradem. Od 25 st. na Suwalszczyźnie do nawet 30 w centrum, na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.









W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h, niewykluczone jeszcze silniejsze porywy – synoptycy IMGW zalecają, by zwracać szczególną uwagę na bieżące aktualizacje prognoz dotyczące tego dnia.

W czwartek poprawa pogody na zachodzie kraju i tam na ogół bez opadów. We wschodniej połowie kraju i na południu przelotny deszcz i burze. Od 22 do 27 st., nad morzem i w dolinach karpackich termometry pokażą od 18 do 23 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy do 70 km/h.

Prognoza na weekend. Możliwe upały

W piątek pogodnie, jedynie na południu i południowym wschodzie przeważnie zachmurzenie duże z opadami deszczu. Do 27 st., choć nad morzem i w dolinach karpackich nieco chłodniej: maksymalnie 21 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

Sobota i niedziela: pogoda i temperatura bez większych zmian, chociaż w niedzielę na zachodzie kraju możliwy powrót upałów. Noce dosyć ciepłe, przeważnie od 11 do 17 st.

