Poseł Platformy nie wyklucza koalicji z Konfederacją

Liberalni komentatorzy w szoku po niedzielnym nagraniu Donalda Tuska, w którym lider PO wzywał do ochrony polskich granic przed islamskimi imigrantami. W radiu TOK FM poseł Platformy Andrzej Halicki pytany był, czy jest w stanie wykluczyć powyborczą koalicję KO i Konfederacji. Nie zaprzeczył.

W niedzielę szef Platformy Obywatelskiej zaskoczył wszystkich publikując w sieci nagranie, w którym pozował na zdecydowanego przeciwnika polityki migracyjnej. Krytykował rządzących za rzekome sprowadzanie ponad 130 tys. imigrantów, głównie z państw islamskich.





– Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami – stwierdził na koniec.

Poseł PO musi tłumaczyć się za Tuska

– Nie widzę nic, co miałoby jakiś ksenofobiczny charakter – zapewnił europoseł Platformy Andrzej Halicki. W TOK FM polityk musiał tłumaczyć się ze słów szefa i przekonywać, że Tusk wcale nie straszy zagrożeniem ze strony imigrantów.

Antyimigracyjna narracja wyraźnie nie podobała się prowadzącej rozmowę dziennikarce. W pewnym momencie padło pytanie, czy Halicki może wykluczyć koalicję KO i Konfederacji.

– Ja przede wszystkim dzisiaj nie zastanawiałbym się nad tym, kto z kim i w jakiej konfiguracji będzie współpracował. Potrzebny jest do osiągnięcia cel. Cel to przywrócenie powagi w Polsce – uciął, nie zaprzeczając.

Konfederacja: Tusk mówi naszym przesłaniem

Co ciekawe, także w samej Konfederacji dostrzegają programowe zbliżenie z niedzielnym przekazem Donalda Tuska. „Początek materiału to przesłanie z naszej konferencji prasowej sprzed dwóch tygodni, a końcówka to hasło kampanii brexitowej” – podsumował film lidera PO Krzysztof Bosak.

