Grupa Wagnera na Białorusi. Wkrótce setki dodatkowych funkcjonariuszy na granicy

Rozlokowanie dodatkowych sił do ochrony granicy z Białorusią – 500 policjantów i kontrterrorystów odbędzie się w poniedziałek i wtorek – poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży.

W niedzielę minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformował na Twitterze, że w związku z napiętą sytuacją na granicy z Białorusią podjął decyzję o wzmocnieniu jej ochrony grupą 500 funkcjonariuszy policji z oddziałów prewencji i kontrterrorystami.





Poboży wyjaśnił w wywiadzie, że wzmocnienie ochrony granicy wiąże się z informacjami o możliwym rozlokowaniu na Białorusi członków grupy Wagnera, co rodzi potencjalne niebezpieczeństwo dla Polski.





Dodatkowe siły na granicy





– Zmobilizowane zostały w zasadzie pełne składy osobowe dwóch oddziałów straży granicznej w liczbie podanej przez ministra, czyli 5 tys., do których już dołączyło dwa tysiące żołnierzy. Aby jeszcze dodatkowo ten potencjał odstraszający, ale też, powiedzmy to, przygotowujący na te mało prawdopodobne, ale możliwe warianty – to grupa pięciuset funkcjonariuszy policji z oddziałów prewencji i kontrterrorystów z BOA – wyjaśnił.





– Dziś i jutro (w poniedziałek i wtorek – red.) będą tam rozlokowywani na skutek decyzji ministra Kamińskiego, w porozumieniu z szefem policji generałem Jarosławem Szymczykiem – tej decyzji o przesunięciu w rejon przygraniczny wspomnianej grupy funkcjonariuszy – powiedział w Polsat News Poboży.

Zaznaczył, że rozlokowane tam siły zostaną też wzmocnione sprzętem.





Dopytywany, czy rzeczywiście wagnerowcy po buncie Prigożyna w Rosji trafili już na Białoruś, przypomniał, że informacje mówiły o potencjalnej liczbie tych najemników, która na Białorusi mogłaby osiągnąć kilka tysięcy – nawet 8 tys.





Zaznaczył, że w tej chwili ani ukraińskie służby, które w ten weekend o tym informowały, ani służby polskie podległe ministrowi Kamińskiemu nie obserwowały „jakiegoś zorganizowanego przemieszczania się członków tej grupy”.





– Ale nie możemy tego wykluczyć, ponieważ po pierwsze trwają przygotowania do budowy tego miasteczka, czy jest ono budowane, a po drugie oni mogą tam te jednostki przenieść w sposób rozproszony – ocenił wiceszef MSWiA.





Szef MON: W dwa lata będziemy mieć najsilniejsze wojska lądowe w Europie





Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział w środę, że w związku z obecnością grupy Wagnera na Białorusi zostały podjęte decyzje w sprawie obrony polskiej granicy wschodniej, zarówno doraźne, jak i trwałe. Odnosi się to zarówno do zwiększenia ilości sił stacjonujących tam, jak i przeszkód oraz umocnień na granicy.

W piątek wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz ocenił, że szczególnie przed szczytem NATO na Litwie należy się spodziewać prowokacji, a grupa Wagnera „może być wykorzystywana np. do presji migracyjnej na granicę polsko-białoruską lub litewsko-białoruską poprzez wmieszanie ich w grupy migrantów”.





SG podała, że w sobotę 187 cudzoziemców próbowało dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski. Byli to m.in. obywatele Somalii i Iranu. 45 z tych osób na widok polskich patroli zawróciło na Białoruś – podała SG w raporcie z minionej doby.





Od początku roku Straż Graniczna odnotowała ponad 12 tys. prób nielegalnego przejścia przez tę granicę. Jak wynika z przekazywanych wcześniej przez SG danych, w marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu odnotowano ich również niespełna 3 tys.