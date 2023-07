„Czy to jeszcze Tusk?”. Internetowe reakcje na filmik lidera PO

Po wybuchu brutalnych zamieszek we Francji Donald Tusk zmienił zdanie ws. nielegalnej migracji; były premier zaatakował rząd PiS za „wpuszczanie setek tysięcy” imigrantów do Polski. Zaskakująca wypowiedź lidera PO wywołała falę komentarzy w internecie, m.in. dziennikarzy i polityków lewicy.

W niedzielę Tusk zamieścił na Twitterze nagranie, w którym odnosi się do kwestii polityki migracyjnej.





– Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji – i właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria, czy Islamska Republika Pakistanu – mówi na nagraniu Tusk.

Tusk atakuje Kaczyńskiego za nielegalną migrację





– (Jarosław) Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tys. obywateli – 50 razy więcej niż w 2015 r. Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko, i będą je rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień – stwierdził lider PO.

Jak mówił, „Kaczyński jednocześnie szczuje na obcych, i na imigrantów, a jednocześnie chce ich wpuścić setki tysięcy, i to właśnie z takich państw”.





– Może potrzebna mu jest wewnętrzna wojna, konflikt, strach polskich obywateli, bo wtedy lepiej mu rządzić, wtedy łatwiej będzie mu wygrać wybory. Musimy jak najszybciej go odsunąć od władzy, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa. Ono się naprawdę czai za rogiem. Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami – oświadczył lider PO.

Zaskakujące słowa Donalda Tuska wywołały falę krytycznych komentarzy w sieci. Posłanka lewicy Anna Maria Żukowska napisała: „To teraz PO się postanowiło wpisać w antyimigrancką retorykę?”.

Prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski zastanawia się, „o za geniusz doradził Tuskowi ten antyemigrancki film?”. „Giertych? Lis? Pablo Morales? Przecież on uderza we wszystko, w co wierzy elektorat KO. Gdzie jest prezydent stolicy, otwartej, wielokulturowej? Powinienem natychmiast zaprotestować… oh wait” – ironizował.

Pracownik Wirtualnej Polski Patryk Michalski spot Tuska uznał za „obrzydliwy” i że jego celem jest „podgrzanie ksenofobicznej licytacji”.

„Platforma Obywatelska postanowiła zbić kapitał, rozpętując niechęć wobec migrantów zarobkowych. W kontekście filmu samo słowo »islamski« ma być w domyśle złe, budzące strach” – dodał.





Prawnik Robert Gwiazdowski zwrócił uwagę, że Tusk straszy imigrantami zarobkowymi, „którzy u nas pracują i płacą składki na ZUS. Uchodźcami nie straszy, zwłaszcza tymi, których Putin z Łukaszenką nam na granicę podrzucali” – napisał.

Dziennikarka Joanna Miziołek twierdzi, że „przez ostatnie tygodnie dobrze szło sztabowi PO. Aż tu nagle gang Olsena”.

„Le Pen i AfD mogą pozazdrościć! Jaki rasizm, antyislamizm i ksenofobia! To jest twarz postępowej Polski? Jestem wstrząśnięty” – napisał dziennikarz specjalizujący się w tematyce wschodniej i publicysta Grzegorz Kuczyński.

Poseł lewicy Maciej Konieczny zarzuca Tuskowi szaleństwo. „Przewodniczący Platformy Obywatelskiej sugeruje, że rząd PiS celowo sprowadza do Polski ludzi innych ras, aby doprowadzić do napięć społecznych. Czy to jeszcze Donald Tusk czy już Donald Trump?” – komentuje.

Członek lewicy Jan Świtka twierdzi, że „cesarz Europy” odpłynął kompletnie. „Tak obrzydliwej wypowiedzi już dawno nie słyszałem. Na polskiej scenie politycznej nie ma miejsca na rasizm i ksenofobię. Mam nadzieję, że reszta członków zarówno Platformy Obywatelskiej odcina się od słów swojego przewodniczącego” – pisze.

Dziennikarka Kamila Baranowska stwierdziła, że Tusk, żeby uderzyć w PiS, postawił na przekaz Konfederacji. „Moim zdaniem wyborców PiS ani Konfy tym nie przekona, ale swoich wielkomiejskich doprowadzi do niezłego dysonansu poznawczego. Ale w sumie skoro przełknęli 800 Plus, to i to może przełkną” – dodaje.

Bartosz Grucela, członek zarządu partii Razem wypowiedź Tuska porównał do „narracji rodem z Trumpa czy Afd w Niemczech”. „Czy Platforma zdecydowała się zmienić rodzinę polityczna na skrajnie prawicowa? Jak tam Zieloni i Inicjatywa Polska – podoba się wam skrajnie prawicowy sojusznik?” – zastanawia się.





Wiceminister prostuje manipulacje Tuska





Do podawanych przez Tuska liczb nawiązał w ubiegłym tygodniu wiceminister spraw wewnętrznych Bartosz Grodecki. Zaznaczał, że podawana przez Tuska liczba ok. 130 tys. migrantów jest niewłaściwie interpretowana, „co prowadzi do fałszywych wniosków”.





Chodzi o to, że samo zezwolenie na pracę nie uprawnia jeszcze do wjazdu i pobytu w Polsce. Grodecki przekonywał, że faktyczna liczba osób, które wjechały do Polski w sposób bezpieczny, zweryfikowany, którym została wydana wiza uprawniająca do wjazdu czasowego do Polski, jest wielokrotnie niższa.

– Nie jest prawdziwa liczba (...) 133 tys., zdaje się taka liczba była podana, wjazdu w zeszłym roku obywateli państw (muzułmańskich). Na przykład do Polski nie wjechało ponad 33 tys. mieszkańców Uzbekistanu, bo pozwoleń na wjazd, czyli wiz pracowniczych dla obywateli tego kraju wydano siedem razy mniej – powiedział Grodecki.

Tłumaczył, że liczba tych wiz wydanych w 2022 r. jest odpowiedzią na zapotrzebowanie polskiego rynku pracy, przede wszystkim rolnictwa.