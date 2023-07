Iga zaczyna Wimbledon. Dziś pierwszy mecz z udziałem Polki

Pierwszy poniedziałek lipca, czyli początek Wimbledonu. Najstarszego i dla wielu najważniejszego turnieju wielkoszlemowego. Turnieju, którego czerwonym kółkiem w kalendarzu raczej nie zaznacza najlepsza tenisistka świata Iga Świątek. 22-latka na trawiastych kortach nigdy nie przebrnęła czwartej rundy.

Rekordowy Wimbledon. Tenisiści mogą zarobić miliony W puli nagród rozpoczynającego się w poniedziałek wielkoszlemowego turnieju tenisowego na kortach trawiastych Wimbledonu jest rekordowa kwota 44,7... zobacz więcej

W 2018 roku nawet dotarła do półfinału juniorskiego Rolanda Garrosa, by niecałe dwa miesiące później wygrać „mały” Wimbledon. Okrzyknięto ją wtedy „nową Agnieszką Radwańską”, choć ze stylem starszej rodaczki nie miała wiele wspólnego. Sama przyrównywała się bardziej do Garbine Muguruzy, nie ukrywała, że bliżej jej do nawierzchni ziemnej.





I tak też zostało. Gdy trwa sezon na mączce, rywalki mogą z podziwem obserwować grę Igi. Gdy rozpoczynają się zmagania na trawie, 22-latka zagryza zęby i... czeka na rywalizację na kortach twardych. Tak było cztery, trzy i dwa lata temu. Rok temu również: choć wygrywała mecz za meczem, biła kolejne rekordy, przyszedł Wimbledon, „niewinne” starcie z Alize Cornet w trzeciej rundzie i... porażka w dwóch setach (4:6, 2:6).





Wimbledon 2023. Iga Świątek faworytką





Czy teraz będzie inaczej? Dobre występy w Bad Homburgu (Iga doszła do półfinału, po czym zrezygnowała z przyczyn zdrowotnych) dały nadzieję, że Iga i jej sztab wreszcie „rozgryźli” nawierzchnię trawiastą. Choć rywalki nie były może z najwyższej półki, a wygrane nie tak przekonujące jak kilka tygodni wcześniej w Rzymie czy Paryżu, w grze 22-letniej Polki można było dostrzec postęp. I to gołym okiem.





Dość powiedzieć, że zdaniem bukmacherów Świątek jest... faworytką do końcowej wygranej. To oczywiście pokłosie wysokiego miejsca w rankingu, ale też postawy w Bad Homburgu, nieco gorszej dyspozycji największych rywalek i bardzo dobrego losowania. Drabinka ułożyła się bowiem tak, że na najtrudniejsze przeciwniczki Polka może się nadziać dopiero w finale: Sabalenka, Rybakina czy Krejcikova wcześniej wyeliminują się same.

Wimbledon: Iga Świątek faworytką bukmacherów Iga Świątek jest faworytką bukmacherów do zwycięstwa w rozpoczynającym się w poniedziałek Wimbledonie, wielkoszlemowym turnieju tenisowym w... zobacz więcej

Chiński test





Na początek jednak – Lin Zhu. I o ile reszta drabinki ułożyła się dla Polki bardzo dobrze, o tyle akurat w pierwszej ludzie wcale, wbrew pozorom, nie będzie łatwo.





Chinka ma 29 lat i jest klasyfikowana na 33. miejscu w rankingu WTA. Jedno miejsce wyżej i byłaby na Wimbledonie rozstawiona. W lutym tego roku osiągnęła swój największy sukces w karierze – wygrała turniej Thailand Open, pokonując w finale Łesię Curenko z Ukrainy.





Świątek i Zhu zmierzą się po raz pierwszy. Ich mecz rozpocznie się w poniedziałek, 3 lipca o godzinie 14. Spotkanie odbędzie się na korcie numer 1 jako pierwsze w kolejności, co oznacza, że nie będzie żadnych opóźnień. Chyba że ze względu na pogodę: dziś w Londynie ma być jednak słonecznie, spokojnie, deszcz nie powinien zakłócać przebiegu spotkań.

Świątek nie będzie jedynaczką, jeśli chodzi o reprezentantki Polski w turnieju głównym. Z numerem 23. rozstawiona została Magda Linette. W pierwszej rundzie na Wimbledonie zmierzy się z klasyfikowaną ponad 100 miejsc niżej Jil Teichmann.





Poznanianka grała ze Szwajcarką dwukrotnie. W ostatnim pojedynku, stoczonym na początku roku w United Cup, górą była Linette.





Spotkanie Linette – Teichmann rozpocznie się w poniedziałek około godziny 13.30. Mecz Polki jest zaplanowany jako drugi w kolejności na korcie numer 17, tuż po starciu Any Bogdan z Ludmiłą Samsonową.