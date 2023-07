„Różnica cywilizacji”. Patryk Jaki o zamieszkach we Francji

Polska musi powiedzieć twardo w interesie nie tylko swoim, ale i całej Unii Europejskiej, że w sprawie migracji nie pójdziemy dalej – zaznaczył w programie „#Jedziemy” w TVP Info europoseł Patryk Jaki. Odnosząc się do zamieszek we Francji mówił o różnicach cywilizacyjnych w Europie. – W Polsce również zdarzały się zabójstwa człowieka przez policjanta, ale w związku z tym nikt nie rabował sklepów – mówił.

Patryk Jaki był pytany w TVP Info o nagranie Donalda Tuska; lider PO oskarża w nim rządzących o... masowe przyjmowanie imigrantów.

– Ten projekt (dot. relokacji migrantów; tzw. paktu migracyjnego) przygotowała Grupa Webera. Prezydencja szwedzka do gry weszła później, w kwietniu Parlament Europejski przegłosował stanowisko i projekt dot. przymusowej relokacji, a prezydencja szwedzka go tylko poprawiała na lepszy – mówił.

– Tam jest tylko zapis mówiący o tym, że co roku KE będzie decydowała, ile osób, i do którego państwa przydzielić – dodał.

Zaznaczył, że Polska „musi powiedzieć twardo w interesie nie tylko swoim, ale i całej UE, że w sprawie migracji nie pójdziemy dalej”.

Europoseł odnosił się też do zamieszek we Francji. – Bardzo mało osób próbuje głębiej wejść w ten problem, który widzimy we Francji. Mówią, że to kwestia przemocy policji i nierówności. W Polsce również zdarzały się zabójstwa człowieka przez policjanta, ale w związku z tym nikt nie rabował sklepów. Owszem, były protesty, ale to były protesty pokojowe. We Francji średnio zarabia się więcej niż w Polsce, ale nikt nie podpala bibliotek – mówił.

– Polscy obywatele są wychowani w cywilizacji zachodniej, która opiera się na chrześcijaństwie, prawie rzymskim, filozofii greckiej. Ta kultura nakładała na człowieka ograniczenia. Ma bardzo bogatą doktrynę moralną – mówił.

Jaki dodał, że „teraz przyjeżdżają ludzie z innych kultur, nawet jeśli to jest drugie czy trzecie pokolenie i często nie są wychowani w żadnej cywilizacji”.