Prezenterka programu o ludziach zaginionych osobiście odnalazła poszukiwanego

Włoska dziennikarka Federica Sciarelli od prawie 20 lat prowadzi w telewizji RAI program „Kto widział?”, w którym poszukuje się osób zaginionych. Przypadek sprawił, że w niedzielę osobiście odnalazła chłopca, który zaginął na plaży pod Rzymem. Zdarzenie to opisały media.

Dziennikarka wypoczywała nad morzem w miejscowości Passoscuro, kiedy otrzymała wiadomość od przebywającego kilka kilometrów od niej w Maccarese kolegi z redakcji programu „Chi l'ha visto” o chłopcu zaginionym na plaży w tych stronach.





Jego przerażeni rodzice wezwali pomoc. W akcję poszukiwań włączyła się Straż Przybrzeżna i ochotnicy, personel i plażowicze. Na całym wybrzeżu ogłoszono alarm. Poszukiwania na morzu i na lądzie trwały trzy godziny.





„To było przeznaczenie, coś niebywałego. Byłam na tym samym odcinku wybrzeża, musiałam coś zrobić” – powiedziała Sciarelli, cytowana przez dziennik „La Repubblica”. Z koleżankami poszła na spacer wzdłuż brzegu, a w telefonie miała zdjęcie nastolatka. I wtedy rozpoznała go, gdy błąkał się po plaży. Okazało się, że przeszedł wzdłuż brzegu ponad pięć kilometrów.





„Ależ to były emocje. Kiedy go zobaczyłam, nie miałam wątpliwości, że to on. Był bardzo przestraszony” – opowiedziała gwiazda włoskiej telewizji, która po raz pierwszy osobiście odnalazła poszukiwaną osobę.





Dodała też: „My znamy i rozumiemy panikę, w jaką w takiej sytuacji wpadają rodzice”.