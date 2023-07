Belgia: ponad 130 osób zatrzymano podczas migranckich zamieszek

Od piątku zatrzymano w Brukseli i Liege ok. 130 osób, które protestowały po śmierci 17-letniego Nahela we Francji – podają tamtejsze media. W Brukseli zatrzymanych zostało około stu uczestników w demonstracjach, które wybuchły w nocy z czwartku na piątek. Do zamieszek doszło m.in. w dzielnicy Anneessens i jej okolicach.

Chuligani, głównie migranci, rozpalali ogniska; spalono dwa samochody. Aleja Lemonnier w centrum Brukseli została na krótko zabarykadowana skuterami i pudłami, ale szybko została oczyszczona.





Z informacji policji w Liege we wschodniej części kraju wynika, że zatrzymano tam około 30 osób, które zebrały się na Placu Republiki.





Dlaczego młodzi Belgowie protestują po śmierci 17-letniego Francuza? Zdaniem prof. Xaviera Rousseauxa, wykładowcy katolickiego uniwersytet w Louvain (UCLouvain), wynika to przede wszystkim z tego, że czują się oni napiętnowani metodami interwencyjnymi policji.





– Kontrole wybranych grup społecznych powodują rozwijanie zbiorowego poczucie braku integracji ze społeczeństwem – powiedział dziennikowi „Le Soir” prof. Rousseaux.





Według naukowca nie ma zagrożenia, iż w Belgii dojdzie do poważniejszych zamieszek na wzór francuski. – Kiedy pali się sto samochodów we Francji, płonie jeden w Brukseli lub Liege. Ale na tym się kończy – wyjaśnił wykładowca UCLouvain.