Fiasko misji wysłannika Watykanu ws. wojny na Ukrainie?

Wysłannik papieża Franciszka do Moskwy kard. Matteo Zuppi oświadczył, że priorytetem jego misji są kwestie humanitarne. Dwa dni po powrocie z Moskwy włoski kardynał zwrócił uwagę na brak planu, który mógłby przyczynić się do otwarcia negocjacji pokojowych. W nawiązaniu do swojej niedawnej misji w Rosji mówił o zaniepokojeniu liczbą ofiar na Ukrainie.

Boloński dziennik „Resto del Carlino” zacytował słowa kardynała, który ogłosił, że w najbliższych dniach omówi z papieżem to, co usłyszał podczas swych rozmów w Moskwie. Przyznał, że nie ma planu pokojowego ani mediacji. Kard. Zuppi zaznaczył zarazem, że panuje „wielkie pragnienie”, by skończyła się przemoc.





Na Ukrainie – stwierdził hierarcha – „jest agresor i zaatakowany. Nie należy mylić odpowiedzialności”. – Pokój musi być pewny i musi być prawdziwym pokojem – oświadczył duchowny i dodał, że „pokój i sprawiedliwość idą w parze”.