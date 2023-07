Kilku francuskich funkcjonariuszy trafionych pociskami podczas zamieszek

Dwóch funkcjonariuszy Brygady do Zwalczania Przestępczości (BAC) zostało w Paryżu trafionych kulami ołowianymi – podała w niedzielę stacja CNews, powołując się na źródła w policji. Strzelano również do policjanta w Nimes. W niedzielę MSW ponownie zmobilizowało 45 tys. policjantów do tłumienia zamieszek.

Dwóch policjantów z brygady BAC zostało ostrzelanych i trafionych ołowianymi pociskami we wtorek podczas tłumienia zamieszek – precyzuje Cnews. Jeden funkcjonariusz miał kamizelkę kuloodporną, która go ocaliła, drugi trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło na rue du Disque w 13. dzielnicy Paryża.





Tego samego wieczoru funkcjonariusz policji został ostrzelany w Nimes. Chroniła go kamizelka kuloodporna - poinformowała w niedzielę prokurator Cecile Gensac w komunikacie prasowym potwierdzającym wszczęcie śledztwa w sprawie usiłowania zabójstwa.





Według najnowszego raportu MSW w nocy z soboty na niedzielę zatrzymano 719 osób, a 45 policjantów i żandarmów zostało rannych – w porównaniu do 79 poprzedniej nocy.





W niedzielę MSW ponownie zmobilizowało 45 tys. policjantów do tłumienia nocnych zamieszek na przedmieściach francuskich miast.