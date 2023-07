Rozbito kolejny gang vatsterów. Zarobili ponad 20 mln zł

Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 15 osób należących do grupy zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT. Z ustaleń pomorskich „pezetów” Prokuratury Krajowej wynika, że przez działalność gangu vatsterów Skarb Państwa stracił co najmniej 20 mln zł.

Z ustaleń Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku wynika, że grupa przejmowała kontrolę na spółkami, które wykorzystywano do pełnienia roli tzw. znikających podatników, a następnie wystawiała i przyjmowała fikcyjne faktury VAT, od których nie odprowadzano podatku od towarów i usług. Na podstawie tych dokumentów vatsterzy składali fałszywe deklaracje podatkowe. Przez działalność gangu vatsterów Skarb Państwa stracił co najmniej 20 mln zł.

– Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT oraz popełnienia przestępstwa karnoskarbowych. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 25 lat pozbawienia wolności – poinformował prok. Karol Borchólski z zespołu prasowego Prokuratury Krajowej.

Prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowy areszt wobec pięciu, jednak tylko trzech podejrzanych trafiło za kraty. Wobec dwóch podejrzanych sąd uznał, że choć istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów, to jednak wystarczającą sankcją będzie dozór policyjny. Prokurator skierował zażalenia na powyższe postanowienia.

Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci m.in. dozoru i zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w wysokości 150 tys. zł.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono nieruchomości o wartości ponad 2 mln zł, samochody o wartości 250 tys. zł oraz 50 tys. zł w gotówce.