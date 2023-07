Komisarz Johansson w TVN kontra rzeczywistość. Co zapisano w dokumentach?

Czy unijna komisarz Ylva Johansson próbowała wprowadzić w błąd polską opinię publiczną? Wszystko na to wskazuje. Tuż przed szczytem Rady Europejskiej przekonywała w TVN, że w przyjęcie przez Radę Europejską paktu migracyjnego nie oznacza, iż Polska będzie musiała przyjąć migrantów. Co innego można wyczytać w unijnych dokumentach.

W dniach 29–30 czerwca odbył się szczyt Rady Europejskiej, którego jednym z tematów był pakt migracyjny.





Co mówiła unijna komisarz ws. paktu migracyjnego?





W czwartek, czyli w dniu gdy rozpoczynał się szczyt, TVN24 opublikował wywiad z unijną komisarz ds. wewnętrznych Ylvą Johansson. W rozmowie z dziennikarzem TVN przekonywała, że sformułowanie o „przymusowej relokacji migrantów” jest błędne.





– Nie, nikt nie jest zmuszany do przyjmowania jakichkolwiek migrantów. Wniosek i ogólne podejście Rady jest takie, że solidarność wobec krajów, które mierzą się z presją migracyjną, powinna być obowiązkowa. Ale to kraje członkowskie mogą wybrać, w jaki sposób chcą je wspierać. Mogą robić to poprzez relokację oraz na inne sposoby, więc nie ma przymusowej relokacji imigrantów – tłumaczyła.





– Ważne jest też to, co jasno mówi Rada: kraj taki jak Polska, który naprawdę mierzy się z presją migracyjną, który przyjął milion ukraińskich uchodźców, jest państwem członkowskim, który również może liczyć na solidarność od innych państw członkowskich. Jest także państwem, które nie będzie zmuszane do jakichkolwiek ruchów solidarnościowych względem innych państw członkowskich, dopóki sam mierzy się z tą presją – uzupełniła Johansson.

Co odpowiedział premier Morawiecki?





Dzień później 30 czerwca premier Mateusz Morawiecki odniósł się do słów unijnej komisarz.





– Pojawiła się w Polsce wypowiedź pani komisarz do spraw migracji, że ten proponowany proces nie jest przymusowy, a jest dobrowolny. Przez dłuższy czas, wczoraj, prosiłem o to, aby do konkluzji wpisać, że ten proces jest dobrowolny ale usłyszałem, że nie można tego wpisać. Jeżeli nie można tego wpisać to znaczy, że część Rady Europejskiej chciałaby odejść od swoich własnych zapisów z roku 2018 roku – stwierdził Morawiecki.





W efekcie porozumienie na szczycie UE nie zostało osiągnięte. 1 lipca w Kościerzynie premier mówił: „to niezwykle ważne, bo mamy dzisiaj właśnie taki wybór : albo zasada realizacji polityki migracyjnej na zasadzie dobrowolności, co wywalczyliśmy w 2018 roku, albo sami możemy sobie zmieniać to prawo według życzenia większych państw zachodniej Europy. Nie ma i nie będzie na to naszej zgody. Widzimy z czym się to wiąże”.





Co można przeczytać w unijnych dokumentach?





Tymczasem na stronie internetowej Rady Europejskiej można znaleźć dokument opublikowany 6 czerwca, czyli ponad 3 tygodnie przed szczytem. Dotyczył on „rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. zarządzania azylem i migracją”.





Zawiera w on m.in. „Zalecenia Komisji dotyczące puli solidarnościowej i innych stosowanych środków”.





Czytamy w nim:





„Każdego roku w oparciu o sprawozdanie, o którym mowa w art. 7a (dotyczy on sprawozdania przygotowywanego przez Komisję ws. zarządzania migracją – przyp. red.), Komisja przyjmie zalecenie dotyczące puli solidarnościowej i wskazujące środki zawarte w stałym unijnym zestawie narzędzi niezbędne do stawienia czoła sytuacji w zakresie migracji w nadchodzącym roku w wyważony i skuteczny sposób, który odzwierciedla potrzeby państw członkowskich znajdujących się pod presją migracyjną”.





W jednym z punktów napisano wprost:





„Określając poziom odpowiedzialności ogólnounijnej, którą należy rozdzielić na wszystkie państwa członkowskie, oraz wynikający stąd poziom solidarności, Komisja uwzględnia odpowiednie kryteria jakościowe i ilościowe, w tym, w odnośnym roku, ogólną liczbę przybyłych osób, średnie wskaźniki przyznawania azylu, a także średni odsetek powrotów”.