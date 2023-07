Szok, niedowierzanie i ironia. Zobacz internetowe komentarze do słów Tuska

Donald Tusk zaskoczył wszystkich publikując w internecie nagranie. Lider PO pokazał się w nim jako… zdecydowany przeciwnik polityki migracyjnej Unii Europejskiej. Słowa przewodniczącego największej partii opozycyjnej wywołały szok, niedowierzanie i mnóstwo ironii. Bo nie pierwszy raz zdarza się, gdy Tusk nagle zmienia zdanie.

W niedzielę rano w mediach społecznościowych pojawił się nowy spot Donalda Tuska. Lider PO oskarża w nim rządzących o... masowe przyjmowanie imigrantów.

– Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tysięcy obywateli; 50 razy więcej niż w 2015 roku. Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko, i będą je rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień – stwierdził lider PO.





Tusk poszedł nawet o krok dalej i wzywając do odsunięcia PiS od władzy powiedział, że „Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami”.





Słowa Tuska o migracji. Zobacz komentarze w sieci





Zaskakujące wyznanie Tuska wywołało w sieci lawinę komentarzy.





„Donald Tusk wierzy, że Polacy nie widzą jego odklejenia od rzeczywistości! Panie Tusk, zapora na granicy naprawdę stoi, a opluwane przez was służby działają świetnie. Polacy są dziś bezpieczni. To my, a nie wy, sprzeciwiamy się PRZYMUSOWEJ RELOKACJI IMIGRANTÓW z krajów muzułmańskich” – to opinia ministra edukacji Przemysława Czarnka





„Le Pen i AfD mogą pozazdrościć! Jaki rasizm, antyislamizm i ksenofobia! To jest twarz postępowej Polski? Jestem wstrząśnięty” – napisał publicysta Grzegorz Kuczyński.





„Zestawianie, i de facto stawianie znaku równości - między pracownikami kontraktowymi, przyjeżdzającymi do Polski na podstawie czasowych umów firm - z nielegalnymi imigrantami - to szczucie na tych legalnych pracowników. Nie spodziewałem się rasizmu i ksenofobii w kampanii Tuska” – ocenił dziennikarz Wojciech Wybranowski.





„Jutro pewnie konferencja PO przed meczetem w Warszawie” – to wpis dziennikarza Marcina Dobskiego.





„Pan Premier straszy imigrantami zarobkowymi. Którzy u nas pracują i płacą składki na ZUS. Uchodźcami nie starszy zwłaszcza tymi, których Putin z Łukaszenką nam na granicę podrzucali” – skomentował Robert Gwiazdowski.





„To Grzesiek Braun?” – ironicznie spytał historyk Sławomir Cenckiewicz.









„PO straszy imigrantami? Dla mnie trochę nowość, chociaż po babcinym już nie wiem, jaki mają program” – napisał dziennikarz Sławomir Jastrzębowski.













„Byłem pewien, że to przebrany za Donalda Tuska Człowiek Bóbr. On naprawdę sądzi, że ludzie to kupią? Nagle uznał, że przyjazd do pracy ludzi np. z Indii Polsce zagrozi? Są jakieś granice absurdu?” – ocenił dziennikarz TVP Jacek Łęski.