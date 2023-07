Morawiecki zaszokowany słowami Tuska o imigrantach. „Farbowany polityczny lis”

Donald Tusk to patron polityków PO, którzy chcą wpuszczać do Polski nielegalnych imigrantów – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w nagraniu zamieszczonym w niedzielę na Twitterze. Szef rządu zauważył, że apel Tuska o obronę polskich granic „brzmi jak paradoks”.

– Naprawdę trudno w to uwierzyć: to ten farbowany polityczny lis właśnie wezwał do obrony polskich granic. Ten sam Donald Tusk, który jest patronem Janiny Ochojskiej, która niemal codziennie wzywa do otwarcia polskich granic, obraża polski mundur – stwierdził Morawiecki na nagraniu.





Według Morawickiego Tusk to „patron posłów PO biegających z reklamówkami i wzywających do wpuszczenia nielegalnych imigrantów”. – Patron Ewy Kopacz, która w 2015 r. chciała otworzyć granice dla nielegalnych imigrantów w liczbach dziesiątek tysięcy. Człowiek, który na polecenie Brukseli w 2017 r. groził Polsce karami, jeżeli nie wpuścimy nielegalnych imigrantów. Człowiek, który nie wierzył w wybudowanie zapory na granicy z Białorusią – wyliczał Morawiecki.





Jak powiedział premier Tusk robi to z dwóch powodów. – Po pierwsze, bo PO nie ma planu na kampanię innego niż sianie nienawiści i kłamstwa. Ale przede wszystkim robi to dlatego, że politycy z Niemiec, zwani potocznie „grupą Webera”, już otwarcie mówią o tym, że gdyby PO wygrała wybory, to wpuści tutaj dowolną ilość nielegalnych imigrantów – stwierdził Morawiecki na nagraniu.





„Donald Tusk wzywa do obrony polskich granic… brzmi jak paradoks” – napisał premier na Twitterze.









Co powiedział Donald Tusk?





Donald Tusk zamieścił w niedzielę na swoim profilu na Twitterze nagranie, w którym odnosi się do kwestii polityki migracyjnej.



– Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji – i właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak – cytuję – Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria, czy Islamska Republika Pakistanu – mówi na nagraniu Tusk.





