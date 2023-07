Tusk zmienia zdanie ws. migrantów. Przypominamy jego poprzednie wolty

Donald Tusk nie przestaje zadziwiać. Lider PO zamieścił w niedzielny poranek nagranie, w którym zarzucił PiS… wpuszczenie do Polski setek tysięcy migrantów. Do słów byłego premiera odniósł się kilka godzin później Jarosław Kaczyński. Wicepremier zauważył, że to kolejny raz kiedy Tusk przechodzi „gwałtowną przemianę”. Przypominamy poprzednie polityczne wolty przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

Wskazał, że o godz. 8 rano został opublikowany twitterowy wpis Tuska, „w którym okazuje się, że przeżył on w nocy, bo chyba w nocy, kolejną przemianę duchową, głęboką”.





Kaczyński ocenił, że polska polityka osiągnęła nowy poziom. – Kłamstwo w kampanii naszych przeciwników szalało już od miesięcy, a w gruncie rzeczy od lat, ale dzisiaj mamy coś zupełnie nowego – powiedział, dodając że po wpisy Tuska „okazuje się, że przeżył on w nocy, bo chyba w nocy, kolejną przemianę duchową, głęboką".





– Otóż okazuje się, że on jest zaciekłym przeciwnikiem jakiejkolwiek imigracji do Polski. A kto sprowadza do Polski migrantów? My. Ja przypomnę, że to jest ten sam pan, który mówił, że Polska będzie karana za to, że nie chce się zgodzić na te poprzednie propozycje (dot. relokacji – przyp.red.), które zostały w końcu odrzucone – powiedział lider PiS.





Co Tusk mówił o murze na granicy?





– To jest ten sam pan, który mówił, że w gruncie rzeczy nie należy budować muru czy płotu, że to są biedni ludzie, którzy szukają nowego miejsca dla swego życia – dodał, nawiązując do muru na polsko-białoruskiej granicy.





– To jest człowiek, dla którego Frasyniuk, Kurdej-Szatan, Jachira, pani Ochojska, które obrażają, wzywają, aby Polskę otworzyć, wzywają do tego, aby w Polsce działo się to samo, co dzieje się dziś we Francji, w Belgii, co działo się w prawie wszystkich krajach UE, które ustąpiły, podjęły te fatalne decyzje o wpuszczaniu nielegalnych imigrantów, żeby tworzyć multi-kulti, że tak samo ma być w naszym kraju – podkreślił.









Tusk kontra Tusk. Przypominamy poprzednie wolty lidera PO





Kwestie, w których Donald Tusk zmieniał zdanie jest imponująca. Przygotowaliśmy zestawienie kilku z nich.





25 marca 2023 roku Tusk stwierdził został zapytany o zaporę na granicy z Białorusią: „Nigdy nie mówiłem, że mur nie powstanie”.





Tymczasem tuż po sejmowym głosowaniu, kiedy zdecydowano o wybudowaniu zapory powiedział: „Ten mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat”. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.





Co Tusk mówił o odejściu z funkcji premiera?





Co innego mówił, a co innego zrobił, kiedy spytano go, czy zamierza odejść z funkcji premiera w 2014 roku. – Nie wybieram się do Brukseli – to jego słowa z 25 lipca 2014 roku. Niewiele ponad miesiąc później, 30 sierpnia 2014 roku rzeczywistość była już zupełnie inna. Oto wypowiedź byłego już wtedy premiera. – Przychodzę do Brukseli z kraju, który głęboko wierzy w sens zjednoczonej Europy – mówił podczas konferencji prasowej.





Kto strzelał do górników w 2015 roku? Zaskakujące słowa Tuska





Tusk mijał się z prawdą także 9 listopada 2022 roku, gdy podczas jednego ze spotkań z wyborcami stwierdził, że „nieprawdą jest, że rząd Ewy Kopacz strzelał do górników, ja nie zauważyłem żadnego rannego górnika”.





Jak było naprawdę? W lutym 2015 roku policja otworzyła ogień do protestujących pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Rannych zostało 20 osób.





Więcej o tej manipulacji lidera PO przeczytasz TUTAJ.









Tusk o 500 plus: Ewa Kopacz miała gotowy projekt





5 lipca 2021 roku Tusk wypalił, że tuż przed wyborami w 2015 roku „Ewa Kopacz miała już przygotowany podobny projekt do 500 plus”.





Z kolei, kiedy z Brukseli komentował polską politykę, w grudniu 2019 roku, powiedział w TVN: „Nie żałuję, że nie wprowadziłem 500 plus, bo ja i cały mój rząd bardzo dokładnie liczyliśmy, na co Polskę bezpiecznie stać, a na co nie”.





Tusk kontra Tusk: Jak to było z podniesieniem wieku emerytalnego?





Podniesienie wieku emerytalnego także miało się nijak z tym, co wcześniej deklarował współzałożyciel Platformy Obywatelskiej.





– Przyjmuję podniesienie wieku emerytalnego do 67. roku życia dla mężczyzn i kobiet. (…) Tłumaczyliśmy, dlaczego jest to konieczne – to jego słowa z kwietnia 2012 roku.





Tymczasem w styczniu 2010 roku zadeklarował: „Nie będziemy podnosić wieku emerytalnego po wygranych wyborach”.





Więcej o tym przeczytasz TUTAJ.

Tusk i podatki. Kolejny raz słowa mijają się z rzeczywistością





Podczas swojego pierwszego exposè 23 listopada 2007 roku Tusk mówił: „Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie stopniowe obniżanie podatków”.





Niespełna trzy lata później rzeczywistość była już zupełnie inna. Oto słowa ówczesnego premiera z 30 lipca 2010 roku. – Jesteśmy gotowi do decyzji, w tym do korekty, podwyższenia o jeden punkt procentowy VAT – mówił.





Warto przypomnieć, że jedyne co Tusk obniżył to… zasiłek pogrzebowy.





Tusk: To ja wymyśliłem Baltic Pipe





Tusk przypisuje sobie także zasługi w kwestii… Baltic Pipe. 25 marca 2023 roku powiedział, że „był pierwszym, który zaproponował Norwegom prace przy Baltic Pipe”. Te słowa także nie wytrzymują konfrontacji z rzeczywistością.





Oto jego wypowiedź z marca 2014 roku: „Mamy ważne kontrakty rosyjskie, norweskiego gazu za dużo nie potrzebujemy”.