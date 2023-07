„Partia zewnętrzna”. Prezes PiS mówi wprost o działaniach Platformy [WIDEO]

Głównym konkurentem partii rządzącej w Polsce jest partia, o której można powiedzieć, że jest zewnętrzna; z jednej strony demoralizuje Polaków, a z drugiej w sprawach politycznych czy gospodarczych realizuje politykę w interesie innego państwa – powiedział wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Czy Donald Tusk nie jest personifikacją takiej zewnętrzności? – stwierdził lider Zjednoczonej Prawicy.

W niedzielę w Spale (woj. łódzkie) prezes PiS wziął udział w XVIII Zjeździe Klubów „Gazety Polskiej”. Podczas panelu, na którym wystąpił, odniósł się do kwestii realizowania programów wyborczych przez zwycięskie partie.

– W ciągu 4 lat (kadencji 2015-2019 –red.) pokazaliśmy, że nasz program, nasze zapowiedzi są realizowane: że demokracja może być realizowana w tym wszystkim, co jest jej istotą. Bo jeżeli w demokracji ktoś posługuje się kłamstwem, i jeżeli zapowiedzi wyborcze są prezentowane na tej zasadzie, że dwa razy coś obiecać to jak raz coś dać, to wtedy nie ma demokracji – jest manipulacja. Demokracja opiera się na prawdzie (...) My tę regułę uważamy za świętą, my przestrzegamy tej zasady – powiedział prezes PiS.

Kaczyński o różnicy między PiS a PO

Jak ocenił, „nasi przeciwnicy podchodzą do tego zupełnie inaczej”.

– W jednej sprawie są całkowicie konsekwentni: to znaczy posługiwanie się kłamstwem; przy czym wraz z przegranymi, to się wszystko radykalizuje, w sposób niesłychany. Radykalizuje się język – i to już nie jest kwestia kłamstwa, tylko kwestia skrajnej wulgarności, degradowania polskiego życia publicznego – mówił Kaczyński.

Dodał, że „to kwestia wpisywania się w plany wszystkich wrogów Polski”. – Wrogowie Polski zawsze chcieli, by Polska i Polacy byli takim narodem zdegenerowanym, na bardzo niskim poziomie; żeby elity były zewnętrzne. (...) Zapytajmy, czy Platforma to nie jest taka partia zewnętrzna (...) Czy Donald Tusk nie jest personifikacją takiej zewnętrzności? – stwierdził prezes PiS.

– Głównym konkurentem partii rządzącej w Polsce jest partia, o której można właśnie to powiedzieć, że jest zewnętrzna. Z jednej strony demoralizuje Polaków, odwołuje się do tych grup społecznych, które, powiedzmy sobie, mają ogromnie dużo trudności z kulturą (...) a z drugiej strony, jeśli chodzi o sprawy ważne – polityczne, gospodarcze – to realizuje politykę, która jest w interesie innego niż Polska państwa – ocenił Kaczyński.

Rosyjski reset Tuska. „Inicjatorem był Berlin, nie Moskwa”

Jak ocenił, za czasów poprzednich rządów „polityka rosyjska, ten reset (...) to była w gruncie rzeczy polityka, której odbiorcą była Rosja, ale jej inicjatorem, obserwatorem, który ją oceniał i wyciągał z niej pozytywne wnioski – szczególnie wnioski odnoszące się do samego Donalda Tuska i jego europejskiej kariery – była nie Moskwa, tylko właśnie Berlin”.

– Należy pamiętać, co dzisiaj w Polsce się dzieje – te obrzydliwe demonstracje z masą haniebnych napisów (...) to wszystko jest elementem socjotechniki, która wpisuje się w coś, co ma dzieje nie tak znów krótkie – dodał prezes PiS, nawiązując do niemieckiej koncepcji Mitteleuropy z przełomu XIX i początku XX wieku, wedle której Polska „to ma być małe, słabe państwo całkowicie podporządkowane Niemcom – i mogące się rozwijać, ale zawsze muszące być znacznie niżej niż Niemcy”.

