Kaczyński kpi z Tuska: Przeżył w nocy przemianę duchową i stał się przeciwnikiem imigracji

Okazuje się, że Donald Tusk przeżył kolejną przemianę duchową, że on jest teraz zaciekłym przeciwnikiem jakiejkolwiek imigracji do Polski – mówił w niedzielę wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński na zjeździe klubów „Gazety Polskiej”.

W Spale (woj. łódzkie) od piątku trwa XVIII Zjazd Klubów „Gazety Polskiej”. Lider PiS rozpoczął swoje wystąpienia od skomentowania nagrania, jakie wcześniej w niedzielę na Twitterze zamieścił szef PO Donald Tusk.





Kaczyński ocenił, że polska polityka osiągnęła nowy poziom. – Kłamstwo w kampanii naszych przeciwników szalało już od miesięcy, a w gruncie rzeczy od lat, ale dzisiaj mamy coś zupełnie nowego – powiedział.





PRZECZYTAJ WIĘCEJ: O co chodzi z danymi Tuska? Wyjaśniamy





Wskazał, że o godz. 8 rano został opublikowany twitterowy wpis Tuska, „w którym okazuje się, że przeżył on w nocy, bo chyba w nocy, kolejną przemianę duchową, głęboką”.









– Otóż okazuje się, że on jest zaciekłym przeciwnikiem jakiejkolwiek imigracji do Polski. A kto sprowadza do Polski migrantów? My. Ja przypomnę, że to jest ten sam pan, który mówił, że Polska będzie karana za to, że nie chce się zgodzić na te poprzednie propozycje (dot. relokacji - PAP), które zostały w końcu odrzucone – powiedział lider PiS.





Co Tusk mówił o murze na granicy?





– To jest ten sam pan, który mówił, że w gruncie rzeczy nie należy budować muru czy płotu, że to są biedni ludzie, którzy szukają nowego miejsca dla swego życia – dodał, nawiązując do muru na polsko-białoruskiej granicy.





– To jest człowiek, dla którego Frasyniuk, Kurdej-Szatan, Jachira, pani Ochojska, które obrażają, wzywają, aby Polskę otworzyć, wzywają do tego, aby w Polsce działo się to samo, co dzieje się dziś we Francji, w Belgii, co działo się w prawie wszystkich krajach UE, które ustąpiły, podjęły te fatalne decyzje o wpuszczaniu nielegalnych imigrantów, żeby tworzyć multi-kulti, że tak samo ma być w naszym kraju – podkreślił.









Cisza w „polskich mediach” o Francji





Zdaniem Kaczyńskiego to „dzisiejsze, komiczne kłamstwo, przekraczające już wszelkie miary, to jest element czegoś znacznie szerszego”. W tym kontekście zwrócił uwagę, że część portali mediów nie informuje o wydarzeniach we Francji.





– Mówię o tych wszystkich onetach, wirtualnych polskach i tak dalej. Gdzie tam są wiadomości na temat tego, co dzieje się we Francji? Gdzie te wiadomości są w TVN-ie? No może na piętnastym miejscu, gdzieś jakaś drobna wzmianka – powiedział.









Kolejna wolta Tuska





Tusk zamieścił w niedzielę na swoim profilu na Twitterze nagranie, w którym odnosi się do kwestii polityki migracyjnej. – Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji – i właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak – cytuję – Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria, czy Islamska Republika Pakistanu – mówi na nagraniu Tusk.





– (Jarosław) Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tysięcy obywateli – 50 razy więcej niż w 2015 roku. Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko, i będą je rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień – stwierdził lider PO.





Jak mówił, „Kaczyński jednocześnie szczuje na obcych, i na imigrantów, a jednocześnie chce ich wpuścić setki tysięcy, i to właśnie z takich państw”. – Może potrzebna mu jest wewnętrzna wojna, konflikt, strach polskich obywateli - bo wtedy lepiej mu rządzić, wtedy łatwiej będzie mu wygrać wybory. Musimy jak najszybciej go odsunąć od władzy, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa. Ono się naprawdę czai za rogiem. Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami – oświadczył lider PO.