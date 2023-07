Rosja odwołała międzynarodowe targi lotnicze

Rosja odwołała tegoroczną edycję najważniejszych w tym kraju międzynarodowych pokazów lotniczych – MAKS. Wpisuje się to w szereg problemów, z jakimi zmaga się rosyjski sektor lotniczo-kosmiczny – przekazało w niedzielę Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii.

Jak wskazał brytyjski resort, odbywające się co drugi rok targi w pobliżu Moskwy są prezentacją rosyjskiego cywilnego i wojskowego sektora lotniczo-kosmicznego i stały się kluczowe dla pozyskiwania klientów eksportowych.

Odwołanie targów z branży lotniczo-kosmicznej pod Moskwą

W codziennej aktualizacji wywiadowczej oceniono, że Międzynarodowy Salon Lotniczy i Kosmiczny MAKS prawdopodobnie odwołano w dużej mierze z powodu realnych obaw związanych z bezpieczeństwem po niedawnych atakach przy użyciu dronów na terytorium Rosji. Bardzo prawdopodobne, że organizatorzy byli też świadomi potencjalnego uszczerbku na reputacji, gdyby uczestniczyła mniejsza liczba delegacji międzynarodowych niż zazwyczaj.

Skutki sankcji

Brytyjskie ministerstwo dodało, że wojna okazała się wyjątkowym wyzwaniem dla rosyjskiego sektora lotniczo-kosmicznego. Branża zmaga się ze skutkami międzynarodowych sankcji.

Wysoko wykwalifikowani specjaliści są zachęcani do tego, by służyć jako piechota we własnej milicji agencji kosmicznej Roskosmos. Zaś dowódca rosyjskich sił lotniczo-kosmicznych generał Siergiej Surowikin nie pojawił się publicznie od czasu nieudanego buntu Grupy Wagnera, dla której służył jako punkt kontaktowy w Ministerstwie Obrony Rosji.