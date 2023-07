Włosi planują odsyłanie migrantów z Wybrzeża Kości Słoniowej i Tunezji

Włoscy ministrowie sprawiedliwości Carlo Nordio i spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi planują utworzenie czterech zamkniętych ośrodków dla nielegalnych imigrantów i szybkie odsyłanie do ich krajów osób, które przybywają do Włoch ze względów ekonomicznych. Na początek ma to dotyczyć mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej i Tunezyjczyków – poinformował dziennik „La Stampa”.

„La Stampa” zauważa, że tak zwany dekret z Cutro o przeciwdziałaniu nielegalnej imigracji, a także Rada UE ds. wewnętrznych narzucają Włochom zmiany w sprawach ochrony granic, które musi wprowadzić rząd Giorgii Meloni.





Włoskie rozporządzenie z mocą ustawy przyjęte symbolicznie w Cutro w Kalabrii 5 maja (po kolejnej tragedii na Morzu Śródziemnym) ma na celu zaostrzenie walki z nielegalną imigracją. Szef włoskiego MSW zapewniał 9 czerwca w wywiadzie dla dziennika „La Repubblica”, że Włochy są gotowe rozbudować infrastrukturę graniczną potrzebną do wzmocnienia procedur wjazdowych i lepszej kontroli wybrzeża. Sprawy formalne, zdaniem ministra, zostały właśnie przygotowane w rozporządzeniu z Cutro.









Kontrolować nielegalnych migrantów





Minister Piantedosi podkreślił też, że Rada ds. wewnętrznych Unii Europejskiej przyjęła 8 czerwca w Luksemburgu zapisy, które po raz pierwszy wprowadzają w aktach unijnych pojęcie tak zwanego „wymiaru zewnętrznego” ochrony granic Unii. – Rząd Giorgii Meloni zawsze wywierał presję na takie spojrzenia we wszystkich możliwych instytucjach unijnych – powiedział szef MSW.





Rząd włoski postanowił rozpocząć realizowanie planu kontrolowania nielegalnej imigracji. „Tym bardziej – jak zauważa gazeta – że liczby imigrantów wciąż nieubłaganie rosną”. Drastycznie zmieni się sposób składania wniosków o azyl od osób z krajów uważanych za „stosunkowo bezpieczne”. Będą rozpatrywane bardzo szybko, a imigranci – inaczej niż obecnie – zostaną zamknięci w strzeżonych ośrodkach, które będą miały wysokie mury. Nie będą mogli opuszczać tych ośrodków.





Powrót do Afryki





Jeśli wnioski zostaną odrzucone, ludzie ci będą odsyłani w ciągu kilku tygodni z powrotem do swoich krajów jako imigranci ekonomiczni. Aby plan się powiódł, konieczne jest nie tylko szybkie zbudowanie przez MSW czterech nowych zamkniętych ośrodków na Sycylii i w Kalabrii, ale także zapewnienie odpowiedniej liczby urzędników prefektur, którzy będą rozpatrywać wnioski o azyl i równie odpowiedniej liczby sędziów pokoju, którzy zatwierdzą przymusową repatriację.





Jest jeszcze jeden warunek powodzenia planu: trzeba podpisać umowy o readmisji między Włochami a krajami, z których najczęściej przybywają imigranci. Takie umowy Włochy mają już podpisane z Wybrzeżem Kości Słoniowej i Tunezją. Ale są kraje, jak np. Egipt, które nie podejmują w tej sprawie żadnych rozmów.

Liderzy z WKS





Obywatele Wybrzeża Kości Słoniowej (z 7291 osobami, które przybyły do Włoch drogą morską od początku roku) zajmują pierwsze miejsce wśród nielegalnych imigrantów. Następni są obywatele Gwinei, Egiptu, Pakistanu, Bangladeszu i Tunezji.





Strategia rządu Meloni, jak pisze „La Stampa” jest zatem łatwa do przewidzenia: zacząć od repatriacji obywateli Wybrzeża Kości Słoniowej i Tunezji, a następnie forsować inne podobne umowy z Burkina Faso, Mali, Kamerunem, Gwineą.