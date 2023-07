Plaga anomalii pogodowych: powodzie, burze, bomby wodne, trąby powietrzne

Lato we Włoszech rozpoczęło się pod znakiem anomalii pogodowych i średnio 13 gwałtownych zjawisk dziennie: burz, ulew nazywanych bombami wodnymi, trąb powietrznych i gradobić – podkreślili eksperci w raporcie opublikowanym przez krajowy związek rolników Coldiretti. Opracowany on został na podstawie Europejskiej Bazy Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych.

