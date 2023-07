IE 2023. Emocje na zakończenie igrzysk europejskich! Sprawdź plan transmisji

Niedziela jest ostatnim dniem igrzysk europejskich, które odbywają się w Krakowie, Małopolsce i okolicach. Nasi reprezentanci będą walczyć o kolejne medale dla Polski. Przedstawiamy plan transmisji.

Do tej pory Polska zgromadziła 47 krążków i zajmuje 6. miejsce w klasyfikacji medalowej IE 2023. W niedzielę Biało-Czerwoni mają szansę na poprawienie dorobku.



Adrian Duszak i Marek Pokwap powalczą o finał w teqballu. Sobotni półfinał został przerwany z powodu deszczu i przeniesiono go na niedzielę.



Poza tym okazje do wskoczenia na podium pojawią się w kajakarstwie górskim, strzelectwie i kickboxingu, w którym reprezentował nas będzie Robert Krasoń.



Ceremonia zamknięcia odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie. Początek o godzinie 20:30. Podczas tego wydarzenia dojdzie m.in. do występów gwiazd polskiej muzyki jak Doda, Justyna Steczkowska, Viki Gabor czy Sara James.





Plan startów Polaków





BADMINTON

– finały mikstów, kobiet i mężczyzn od 12:00 w TVPSPORT.PL, aplikacji i Smart TV, łączenia w TVP Sport (bez Polaków)





BOKS

– finały kobiet i mężczyzn od 13:00 w TVPSPORT.PL, aplikacji i Smart TV, łączenia w TVP Sport (bez Polaków)





KAJAKARSTWO GÓRSKIE

– od 9:05 w TVPSPORT.PL, aplikacji i Smart TV, łączenia w TVP Sport

9:04 – półfinał C1 mężczyzn: Grzegorz Hedwig, Michał Wiercioch, Kacper Sztuba

10:10 – półfinał C1 kobiet: Aleksandra Stach, Klaudia Zwolińska

11:40 – finał C1 mężczyzn: ew. Grzegorz Hedwig, Michał Wiercioch, Kacper Sztuba

12:10 – finał C1 kobiet: ew. Aleksandra Stach, Klaudia Zwolińska

– od 14:45 w TVPSPORT.PL, aplikacji i Smart TV, łączenia w TVP Sport

15:05 – K-1 cross, ćwierćfinały mężczyzn (Mateusz Polaczyk w wyścigu 3.)

15:15 – K-1 cross, ćwierćfinały kobiet (Klaudia Zwolińska w wyścigu 2.)

15:38 – K-1 cross, półfinały mężczyzn (ew. Mateusz Polaczyk)

15:47 – K-1 cross, półfinały kobiet (ew. Klaudia Zwolińska)

15:59 – K-1 cross, finały mężczyzn (ew. Mateusz Polaczyk)

16:05 – K-1 cross, finały kobiet (ew. Klaudia Zwolińska)





KICKBOXING

16:15 – Robert Krasoń vs. Mohammed Hamdi Hajji (Hiszpania), finał full contact, kat. -86 kg (ring)





STRZELECTWO

9:00 – trap drużynowy mężczyzn, eliminacje (Tomasz Pasierbski, Piotr Kowalczyk, Daniel Mrozek)

15:00 – trap drużynowy kobiet, o brąz i finał (bez Polek): w TVPSPORT.PL, aplikacji i Smart TV

16:15 – trap drużynowy mężczyzn, o brąz i finał (ew. Tomasz Pasierbski, Piotr Kowalczyk, Daniel Mrozek): w TVPSPORT.PL, aplikacji i Smart TV



TEQBALL

11:00 – półfinał gry podwójnej mężczyzn: Adrian Duszak/Marek Pokwap – Csaba Banyik/Balazs Katz (od stanu 6:12, 2:1)

12:00 – o brązowy medal (ew. Adrian Duszak/Marek Pokwap)

13:00 – finał (ew. Adrian Duszak/Marek Pokwap)

CEREMONIA ZAMKNIĘCIA

20:30 – transmisja w TVP 1, TVP Sport, TVPSPORT.PL, aplikacji